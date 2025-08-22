الشوفان، 11 فائدة صحية و6 جمالية وهذه أضرار الإفراط في تناوله

فوائد الشوفان، الشوفان من الحبوب الكاملة التي لها شهرة واسعة حول العالم وهو أساسي في فترات الدايت لأنه قليل السعرات الحرارية حيث يستخدم في عمل المخبوزات اللايت.

وفوائد الشوفان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وأهميته لا تقتصر على الدايت فقط بل مهم للصحة العامة ويمكن تقديمه للصغار.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الشوفان من أكثر الحبوب الكاملة فائدة لصحة الإنسان، وقد ارتبط اسمه دائمًا بالتغذية الصحية والأنظمة الغذائية المتوازنة، فهو غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف، البروتين، الفيتامينات، والمعادن، مما يجعله غذاء مثالي لمختلف الأعمار.

القيمة الغذائية للشوفان

وأضافت منى، أن الشوفان يحتوي على مجموعة مميزة من العناصر المفيدة، مثل:

الألياف الغذائية وعلى رأسها "بيتا جلوكان" التي تساعد على خفض الكوليسترول.

البروتين النباتي الضروري لبناء وتجديد الخلايا.

الفيتامينات مثل فيتامين B1 (الثيامين)، وفيتامين B5، وحمض الفوليك.

المعادن مثل الحديد، والمغنيسيوم، والزنك، والمنجنيز، والفسفور.

مضادات الأكسدة التي تحمي من الالتهابات وأضرار الجذور الحرة.

فوائد الشوفان

فوائد الشوفان الصحية

وتابعت، أن من فوائد الشوفان الصحية التي تدفعنا لتناوله باستمرار:

الشوفان يقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم بفضل أليافه القابلة للذوبان.

يحسن من تدفق الدم ويقلل من خطر تصلب الشرايين.

يساعد على ضبط ضغط الدم لاحتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم.

الألياف الموجودة في الشوفان تبطئ امتصاص السكر، مما يمنع ارتفاعه بشكل مفاجئ، وهو مهم لمرضى السكري من النوع الثاني.

يعطي إحساس طويل بالشبع، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات، وهو قليل السعرات إذا تم تحضيره بطريقة صحية.

يحسن من عملية التمثيل الغذائي بفضل غناه بالبروتين والألياف.

الألياف تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحافظ على توازن ميكروبيوم الأمعاء.

مركبات "بيتا جلوكان" تنشط الخلايا المناعية وتزيد من قدرتها على مكافحة العدوى.

يحتوي على مضادات أكسدة تقي من الالتهابات والأمراض المزمنة.

يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي عناصر مهمة للحفاظ على قوة العظام والوقاية من الهشاشة.

فوائد الشوفان الجمالية

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن فوائد الشوفان لا تقتصر على الصحة فقط، بل له فوائد تجميلية أيضا، منها:-

يستخدم كقناع طبيعي لترطيب البشرة وتفتيحها.

يخفف من التهابات الجلد والحكة الناتجة عن الحساسية أو الجفاف.

يدخل في صناعة الكثير من منتجات العناية بالبشرة والصابون الطبي.

يساعد على تقوية بصيلات الشعر لاحتوائه على الزنك والحديد.

يرطب فروة الرأس ويقلل من الحكة والجفاف.

يمكن استخدامه كقناع طبيعي للشعر لزيادة نعومته ولمعانه.

أضرار الإفراط في تناول الشوفان

وأكدت منى، على ضرورة عدم الإفراط في تناول الشوفان لأنه قد يسبب انتفاخًا أو غازات عند تناوله بكثرة بسبب غناه بالألياف، ويجب على الأشخاص المصابين بحساسية الجلوتين التأكد من اختيار الشوفان الخالي من الجلوتين، وتناوله غير المطهو جيدا قد يسبب عسر هضم.

