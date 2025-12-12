حلقة جديدة من دولة التلاوة لاكتشاف مواهب ترتيل وتجويد القرآن (بث مباشر)

18 حجم الخط

دولة التلاوة، انطلقت حلقة جديدة من برنامج "دولة التلاوة" الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، ويُذاع البرنامج في تمام الساعة التاسعة مساء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

اختبارات برنامج دولة التلاوة

وشارك في اختبارات برنامج دولة التلاوة، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، ما يعكس الإقبال الكبير على اكتساب مهارات التلاوة وإبراز المواهب القرآنية.

لجنة تحكيم دولة التلاوة تضم أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي لتقييم المواهب

وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية على مستوى مصر والعالم الإسلامي، في مقدمتهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، بالإضافة إلى الداعية الإسلامي مصطفى حسني والقارئ الشيخ طه النعماني، كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، منهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى جانب مجموعة من أبرز القراء من داخل وخارج مصر مثل الشيخ أحمد نعينع والشيخ عبد الفتاح الطاروطي والشيخ جابر البغدادي، إضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز ضخمة وتكريم الفائزين بمراكز الترتيل والتجويد وصوتيهما يتم إذاعته على قناة مصر قرآن كريم

ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، كما سيُشرفان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويأتي ذلك في إطار تشجيع الدولة على اكتشاف المواهب القرآنية وتحفيز الشباب على التفوق والتميز في علوم القرآن الكريم.

المرحلة النهائية لاختيار أفضل 32 موهبة بعد تصفيات صارمة من بين أكثر من 14 ألف متسابق

وشهدت التصفيات التمهيدية للبرنامج إقبالًا كبيرًا حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، وتمت تصفية المشاركين عبر مراحل متعددة انتهت باختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية، تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف المصرية برئاسة فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ما يعكس حرص البرنامج على اختيار أفضل العناصر التي تمتلك الموهبة الحقيقية في ترتيل وتجويد القرآن الكريم.

