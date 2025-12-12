المتسابق عمر علي يبهر لجنة "دولة التلاوة" والأزهري: نعقد عليك آمالًا كبيرة(فيديو)

18 حجم الخط

أبهر المتسابق الطفل القارئ عمر علي لجنة تحكيم برنامج "دولة التلاوة"، حيث أشاد الجميع بمستواه المتميز في تلاوة وترتيل القرآن الكريم وقدرته على الجمع بين الحرفية العالية والحس الفني المتقن، ما جعله أحد أبرز المتسابقين في المسابقة.

الدكتور أسامة الأزهري يشيد بالموهبة والالتزام ويراه شمسا ساطعة في دولة التلاوة

علق الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على أداء عمر علي قائلًا إن تلاوته تغمره بطاقة من السعادة والإيجابية والفرحة والأمل، مشيرًا إلى أنه يعقد عليه آمالًا كبيرة وعظيمة ويثني على النبوغ النفسي والثبات والموهبة التي منحها الله له، وأشاد باعتزازه بالزي الأزهري، مشيرًا إلى أن التحصين بالعلم والدين يجعل القارئ أقوى من الحسد، وأضاف أن ممارسة الرياضات المختلفة مثل السباحة والفروسية تعزز شخصيته، مؤكدًا أنه في القريب العاجل سيكون "شمسا ساطعة في دولة التلاوة".

طه عبد الوهاب يثني على ذكاء عمر علي ومهاراته في المزج بين المقامات القرآنية

وقال الدكتور طه عبدالوهاب، خبير الأصوات والمقامات، إن عمر علي نجح في عمل مزيج رائع بين المقامات القرآنية، موضحًا أن مستواه الحالي أفضل بكثير من بداياته في المسابقة، ووصفه بالذكي والواثق، متوقعًا أن يبهر لجنة التحكيم أكثر في المراحل المقبلة بفضل تطوره المستمر.

الشيخ حسن عبد النبي يشيد بصوت عمر علي الذهبي وأدائه المتميز

وأضاف الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، أن صوت عمر علي وحنجرته ذهبية، وأداؤه جيد جدًا، لكنه يحب التمسك بأسلوب الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، مؤكدًا أن التوازن بين التقليد والابتكار يمنحه فرصة أكبر للتألق في المسابقة.

الداعية مصطفى حسني يحذر من الحسد ويشيد بالتحصين الديني والروحي للقارئ الصاعد

مسابقة دولة التلاوة، وأشاد مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، بأداء الطفل المتسابق عمر علي، موضحًا أن النجاح الحقيقي يرتبط بالثبات على الأوراد والأذكار، وأنه لا خوف من الحسد طالما القارئ متحصن بالحصون النبوية والربانية، ومتقن للعلم القرآني والنبوي، مؤكدًا أن ما قاله الدكتور أسامة الأزهري من تحصين بالقيم الدينية والتزام بالقواعد التعليمية يجعل عمر علي مؤهلًا للتفوق والوصول إلى مراحل متقدمة في البرنامج.

