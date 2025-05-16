فوائد الشوفان، ضروري في النظام الغذائي حفاظا على الصحة

فوائد الشوفان، الشوفان من الحبوب الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم، حيث يدخل فى صناعة المخبوزات ويمكن أن يقدم على حالته مع اللبن كوجبة صحية للإفطار.

وفوائد الشوفان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات والألياف والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وله أهمية كبيرة فى فترات الريجيم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الشوفان من أكثر الحبوب الكاملة فائدة للصحة، وقد اكتسب شهرة واسعة في السنوات الأخيرة بفضل قيمته الغذائية العالية وفوائده المتعددة للجسم، ويستهلك الشوفان بأشكال مختلفة، سواء في صورة رقائق، دقيق، أو حتى في الحلويات والمخبوزات الصحية، حيث يحتوي الشوفان على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي تجعله أساسي لكل من يسعى لنظام غذائي صحي ومتوازن.

القيمة الغذائية للشوفان

وأضاف السيد، أن الشوفان غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة، من أبرزها:

الألياف الغذائية، وخاصة ألياف "البيتا غلوكان" التي تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

البروتينات النباتية، التي تساعد على بناء العضلات ودعم وظائف الجسم.

الفيتامينات مثل فيتامين B1 (الثيامين) وB5 (حمض البانتوثينيك)، بالإضافة إلى فيتامين E.

المعادن مثل الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، الزنك، والمنغنيز.

فوائد الشوفان للصحة

فوائد الشوفان للصحة

وتابع، أن من فوائد الشوفان الصحية:-

خفض مستويات الكوليسترول يحتوي الشوفان على ألياف البيتا غلوكان التي تقلل من امتصاص الكوليسترول الضار في الأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تنظيم مستوى السكر في الدم، حيث يعد الشوفان مهم لمرضى السكري من النوع الثاني، حيث يساعد في تقليل نسبة السكر في الدم ببطء بسبب مؤشره الجلايسيمي المنخفض.

المساعدة على فقدان الوزن نظرا لغناه بالألياف، حيث يمنح الشوفان شعور بالامتلاء والشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات.

تحسين صحة الجهاز الهضمي، لان الألياف الموجودة في الشوفان تعزز من حركة الأمعاء وتقلل من الإمساك، كما تساعد على الحفاظ على توازن البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

تعزيز مناعة الجسم، بسبب ألياف البيتا غلوكان تعزز من نشاط خلايا الدم البيضاء، مما يرفع من كفاءة الجهاز المناعي في محاربة الفيروسات والبكتيريا.

مفيد لصحة البشرة، ويستخدم الشوفان في العديد من مستحضرات العناية بالبشرة، حيث يعمل كمهدئ طبيعي للبشرة المتهيجة والجافة، ويستخدم في علاج الأكزيما والحكة.

مصدر ممتاز للطاقة الشوفان غني بالكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة تدريجيا، مما يجعله وجبة مثالية في الإفطار خاصة للرياضيين والطلاب.

الوقاية من بعض أنواع السرطان وأشارت بعض الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم للألياف قد يساعد في الوقاية من سرطان القولون، ويعتقد أن الشوفان يلعب دور في ذلك.

كيفية تناول الشوفان

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يمكن تضمين الشوفان في النظام الغذائي اليومي بعدة طرق منها:

الشوفان بالحليب أو الماء كوجبة فطور مع إضافة الفواكه والمكسرات.

استخدام دقيق الشوفان في المخبوزات الصحية مثل الخبز والكعك.

إضافته إلى العصائر “السموذي” لزيادة القيمة الغذائية.

استخدامه في وصفات الطعام المالحة مثل الشوربات أو الكفتة النباتية.

يفضل اختيار الشوفان الكامل غير المحلى لتفادي السكريات المضافة.

يجب إدخال الشوفان تدريجيا إلى النظام الغذائي لتفادي الانتفاخ أو الغازات.

ينصح بشرب كمية كافية من الماء عند تناول الشوفان لفعالية أفضل للألياف.

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