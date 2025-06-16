فوائد الشوفان، يعالج مقاومة الأنسولين ويخفض الكوليسترول

فوائد الشوفان، الشوفان من الحبوب الشهيرة التى نالت شهرة واسعة بسبب فوائدها فى مجال التخسيس، لذا تحرص الفتيات على تناوله.

وفوائد الشوفان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الشوفان هو أحد الحبوب الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، ويعتبر من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي اليومي، ويستخدم الشوفان في تحضير وجبات الفطور والعصائر والمخبوزات وحتى في وصفات التجميل والعناية بالبشرة، ويعود هذا الانتشار الواسع لفوائده المتعددة التي تشمل الجسم والعقل.

القيمة الغذائية العالية للشوفان

وأضاف السيد، يحتوي الشوفان على مجموعة غنية من العناصر الغذائية، مثل الألياف القابلة للذوبان والبروتين النباتي بنسبة جيدة، والفيتامينات مثل فيتامين B1 (الثيامين)، B5، B6، وفيتامين E، والمعادن مثل الحديد، المغنيسيوم، الزنك، الفسفور، والمنجنيز، ومضادات الأكسدة مثل الأفينانثراميد، وهو مضاد أكسدة فريد يوجد فقط في الشوفان.

فوائد الشوفان

فوائد الشوفان الصحية

وتابع أن من فوائد الشوفان التى تدفع لتناوله الآتي:-

يحتوي الشوفان على ألياف البيتا جلوكان التي تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تناول الشوفان يساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، وبالتالي يساهم في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الإنسولين.

يساهم الشوفان في خفض ضغط الدم، وتقليل الالتهابات، وتحسين وظائف القلب والأوعية الدموية، بفضل مركباته النباتية ومضادات الأكسدة.

ألياف الشوفان تساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تعمل على تعزيز نمو البكتيريا النافعة في القولون.

يساعد الشوفان في الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من كمية الطعام المتناولة ويعزز من فقدان الوزن أو المحافظة عليه.

يستخدم الشوفان كمكون فعال في العديد من منتجات العناية بالبشرة لأنه يرطب ويهدئ البشرة ويقلل من الالتهابات والحكة، خاصة في حالات مثل الأكزيما والصدفية.

يحتوي الشوفان على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعزز مناعة الجسم وتزيد مقاومته للأمراض.

يحتوي الشوفان على مركبات تساعد في تنظيم مستوى السيروتونين (هرمون السعادة)، مما قد يساهم في تخفيف التوتر وتحسين المزاج.

نصائح عند تناول الشوفان

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن من الأفضل اختيار الشوفان الكامل غير المحلى، ويفضل نقع الشوفان أو طهيه قبل تناوله لتسهيل هضمه، ويمكن إضافة مكونات صحية مثل العسل، القرفة، أو المكسرات لتحسين الطعم والفائدة، والشوفان آمن لمعظم الناس، لكن بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين (السيلياك) يجب أن يتأكدوا من أن الشوفان الذي يتناولونه خالى من التلوث بالقمح أو الشعير، مع العلم أن الإفراط في تناوله قد يسبب انتفاخ أو غازات لدى بعض الأشخاص.

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