يساعد على خسارة الوزن، تعرف على فوائد تناول الشوفان في الصباح

الشوفان، هو طعام غني بالفوائد الصحية، وفي حين يُعد الشوفان العادي خيارًا ممتازًا كونه حبة كاملة غنية بالعناصر الغذائية، فإن الشوفان الفوري المُنكه قد يفقد الكثير من هذه الفوائد.

يستحق دقيق الشوفان لقب "الطعام الصحي" بجدارة، فهو مصدر غني بالبروتين والألياف الغذائية، وهما عنصران حيويان لنظام غذائي متوازن، ويحتوي الشوفان التقليدي أو المقطع على قائمة طويلة من الفيتامينات والعناصر الغذائية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، فكل نصف كوب منه يمنح الجسم:

المنجنيز: 64% من القيمة اليومية الموصى بها.

النحاس: 18% من القيمة اليومية.

فيتامين ب1 (الثيامين): 16% من القيمة اليومية.

المغنيسيوم: 13% من القيمة اليومية.

الفوسفور: 13% من القيمة اليومية.

الزنك: 13% من القيمة اليومية.

الحديد: 10% من القيمة اليومية.

فيتامين ب5: 9% من القيمة اليومية.

الفوائد الصحية للشوفان

للفيتامينات والمعادن الموجودة في الشوفان فوائد كبيرة للجسم، تشمل:

خفض الكوليسترول: أظهرت الأبحاث أن تناول طبق يومي من دقيق الشوفان يُساهم في تقليل خطر الإصابة بـأمراض القلب من خلال خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، وقد وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص لاحظوا انخفاضًا في مستويات الكوليسترول لديهم بعد ثمانية أسابيع فقط من إضافة الشوفان إلى نظامهم الغذائي.

إدارة سكر الدم: يحتوي دقيق الشوفان على ألياف قابلة للذوبان تُعرف باسم بيتا جلوكان، والتي تُبطئ امتصاص الجلوكوز في مجرى الدم، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمرضى السكري من النوع الثاني، وفقًا لبعض الدراسات.

فقدان الوزن: بفضل تأثيره المانح للشعور بالشبع لفترة طويلة، يساعد دقيق الشوفان على تقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية بين الوجبات، ما يؤدي في النهاية إلى تقليل السعرات الحرارية الزائدة، وقد وجد الباحثون أن تناول الشوفان يساهم في تقليل وزن الجسم، ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، ودهون الجسم، ونسبة الخصر إلى الورك.

تحسين الهضم: بفضل غناه بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، يساهم دقيق الشوفان في تنظيم عملية الهضم والوقاية من الإمساك، خاصةً لدى كبار السن، حيث يساعد بشكل كبير على الهضم وصحة الجهاز الهضمي، ويحتوي نصف كوب من الشوفان على حوالي 4 غرامات من الألياف الغذائية، في حين أن الكمية اليومية الموصى بها تتراوح بين 25 و35 جرامًا.

هل يمكن أن يكون الشوفان غير صحي؟

على الرغم من كل فوائده، يمكن أن يصبح الشوفان أقل صحة، خاصةً عند اختيار الأنواع الفورية المُنكّهة، فغالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف الذي يُقلل من قيمته الغذائية.

ولكن هناك دائمًا طرق لجعل الأطعمة غير صحية، وهذا ما نراه في الكثير من دقيق الشوفان الفوري. يُضيف مُصنّعو الأطعمة السكر - الكثير من السكر - لتحسين مذاقه.

ويجب قراءة الملصق الغذائي والبحث عن خيارات لا تحتوي على سكريات مضافة، ولتحلية الشوفان، يُمكنك إضافة المحليات باعتدال مثل السكر البني أو شراب القيقب، أو استخدام الفاكهة والتوابل لإضافة نكهة لذيذة وصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.