مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالتجمع الأول

حادث مروري بالتجمع
حادث مروري بالتجمع الأول، فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب آخران إثر حادث تصادم فنطاس مياه وسيارة نقل خلاطة أعلى الطريق في منطقة التجمع، وتم نقلهم إلى المستشفى، وقام رجال الإنقاذ بالتوجه لمحل البلاغ وتم اتخاذ اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق نطاق قسم التجمع الأول، وبناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة انتقلت قوات الإنقاذ إلى موقع البلاغ.

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق منيا القمح بالشرقية

مهتز نفسيا يذبـ.ـح مسنا بسكين ويتجول برأسه في الشارع بالأقصر


وبالانتقال والفحص تبين حادث تصادم سيارتين، السيارة الأولى فنطاس مياه يحمل لوحات معدنية أرقام (ع ص أ 4184) قيادة نور الدين عاطف نور الدين (مصاب)، وبصحبته محمود السيد الصعيدي (مصاب)، وتم نقلهما إلى مستشفى العاصمة قبل الوصول بمعرفة الإسعاف.

السيارة الثانية خلاط أسمنت يحمل لوحات معدنية أرقام (أ ص ه 9263) قيادة شريف حسين صبيح (متوفى) محتجز أسفل عجلات السيارة وتم استخراجه بمعرفة القوات ونقله إلى مستشفى القاهرة الجديدة بمعرفة الإسعاف، ونتج عن الحادث بقعة زيت على مساحة 30 مترًا تقريبًا تمت إزالتها بمعرفة القوات، وتمت إعادة الحركة المرورية لطبيعتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

