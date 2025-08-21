ضبط 5 أشخاص اعتدوا على شاب بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بالإسكندرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تعدي 5 أشخاص على شاب بالضرب وإحداث إصابته.

وبالفحص تبين أن المجنى عليه مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، ويعاني من جرح قطعي بالرأس، وأفاد بأنه حال سيره في أحد شوارع القسم، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات، وعند قيامه بمعاتبته استعان الشخص بـ 4 من أصدقائه وتعدوا عليه بالضرب، مستخدمين زجاجة فارغة، ما أدى لإصابته.

تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وجميعهم طلاب مقيمون بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

