ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة "الفيزا" من المواطنين بطنطا

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض علي عصابة سرقة الفيزا كارد من المواطنين عن طريق استبدال الكارت الخاص بهم بأسلوب المغافلة فى طنطا.

سرقة الفيزا كارت من المواطنين فى طنطا

تلقي مركز شرطة طنطا بلاغا من إحدى السيدات بتضررها من (شخصين) لقيامهما بسرقة الكارت الائتمانى "الفيزا" الخاصة بها بأسلوب"المغافلة".

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهما عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بالجيزة.

وتبين قيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الكارت الائتمانى "الفيزا" من المواطنين، وذلك عن طريق استبدال الكارت الخاص بهم بأسلوب المغافلة.

تم ضبطهما وبحوزتهما (29 كارت ائتمانى - سلاح أبيض - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- سيارة مبلغ بسرقتها).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وارتكاب عدة وقائع بذات الأسلوب.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

