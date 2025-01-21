مهتز نفسيا يذبـ.ـح مسنا بسكين ويتجول برأسه في الشارع بالأقصر

شهدت منطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، جريمة قتل بشعة، حيث أقدم شاب، مهتز نفسيا، على إنهاء حياة مسن ذبحا بسكين كان يسير في الشارع.

شاب يذبح مسنا بسكين

وأكد أهالي منطقة أبو الجود في الأقصر أن الشاب كان في وصلة شجار وفجأة أحضر سكينا وقام بذبح المسن ومن ثم تجول برأسه في الشارع وكان يشرب من دمائه على غرار سفاح الإسماعيلية.

جريمة منطقة أبو الجود في الأقصر



تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن إخطار بورود بلاغًا للنجدة يفيد بقيام شاب بقتل مسن ذبحا بسكين وسط المارة بالشارع، وعلى الفور انتقلت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر وجار تكثيف التحريات حول الجريمة.



جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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