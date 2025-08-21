الخميس 21 أغسطس 2025
محافظات

أحدهم فقد أسرته، محافظ الشرقية يواسي أهالي ضحايا عقار الزقازيق المنهار (صور)

شهدت محافظة الشرقية اليوم الخميس مشاركة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في تأدية واجب العزاء لأسر ضحايا حادث انهيار عقار سكني بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، بينهم مواطن فقد أسرته بالكامل في الحادث (زوجته ونجله ونجلته).

الشرقية تودع ضحايا عقار الزقازيق المنهار في جنازات مهيبة (فيديو وصور)

حيث أعرب عن خالص حزنه لمصابهم الأليم، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

مساندة الأسر المكلومة وتلبية احتياجاته

وأكد المحافظ، خلال تقديمه العزاء، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تدخر جهدًا في مساندة الأسر المكلومة وتلبية احتياجاتهم، مشددًا على سرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات القانونية تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، مع توفير الدعم العاجل بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

مساعدات مالية عاجلة لأسر الضحايا لحين صرف التعويضات المقررة

وقدمت مؤسسة التكافل التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية مساعدات مالية عاجلة لأسر الضحايا لحين صرف التعويضات المقررة.

وأعرب أهالي الضحايا عن تقديرهم لمشاركة المحافظ ونوابه في العزاء وحرصه على دعمهم في هذا الظرف الإنساني الصعب.

ورافق المحافظ في العزاء كل من: الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، محمد كُجَك السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

الشرقية تودع ضحايا عقار الزقازيق المنهار في جنازات مهيبة

 ودّع المئات من أهالي محافظة الشرقية، اليوم، ضحايا حادث انهيار العقار السكني بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، بينهم أسرة كاملة في جنازات مهيبة سيطر عليها الحزن والانهيار.

جنازة الام ونجلتها في ههيا 

ففي مركز ههيا، شيّع الأهالي جثمان الأم 'حنان.م' ونجلتها بسملة طارق من مسقط رأسهما، بينما خرجت جنازة الابن محمد  طارق من مدينة الزقازيق بمشاركة واسعة من المشيعين. كما شُيّعت جنازات الضحايا الثلاثة الآخرون من مسقط رأسهم وسط أجواء غلبت عليها دموع الأقارب وصوت الدعاء.

