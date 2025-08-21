إخلاء 6 مبان مجاورة لعقار الزقازيق المنهار

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، إخلاءً عاجلًا لستة عقارات ملاصقة للعقار المنهار بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، من بينها عقاران مسجلان ضمن قائمة التراث الحضاري، وذلك بقرار من الأجهزة التنفيذية والأمنية حرصًا على سلامة المواطنين.

فحص حالة المباني المجاورة لعقار الزقازيق المنهار

وجاءت خطوة الإخلاء كإجراء احترازي لحين انتهاء اللجان الهندسية المختصة من فحص حالة المباني والتأكد من مدى تأثرها بالحادث، ضمانًا لعدم تعرض قاطنيها لأي مخاطر محتملة.

محافظ الشرقية يعلن حصيلة انهيار عقار الزقازيق: 6 وفيات و6 مصابين

وشهدت محافظة الشرقية حادث انهيار عقار سكني قديم بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وذلك وفقًا لتصريحات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

وأكد المحافظ استمرار جهود قوات الحماية المدنية بالشرقية بالتعاون مع وحدة التدخل السريع في رفع أنقاض المنزل المنهار، مشيدًا بدورهم في البحث عن المفقودين وإنقاذ المصابين.

اللجنة الهندسية المكلفة بمعاينة المنزل

كما أوضح أن اللجنة الهندسية المكلفة بمعاينة المنزل والمنازل المجاورة مستمرة في أعمالها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء المتضررين حفاظًا على أرواح المواطنين.

