الشرقية تودع ضحايا عقار الزقازيق المنهار في جنازات مهيبة (فيديو وصور)

ودّع المئات من أهالي محافظة الشرقية، اليوم، ضحايا حادث انهيار العقار السكني بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، بينهم أسرة كاملة في جنازات مهيبة سيطر عليها الحزن والانهيار.

جنازة الام ونجلتها في ههيا

ففي مركز ههيا، شيّع الأهالي جثمان الأم 'حنان.م' ونجلتها بسملة طارق من مسقط رأسهما، بينما خرجت جنازة الابن محمد طارق من مدينة الزقازيق بمشاركة واسعة من المشيعين. كما شُيّعت جنازات الضحايا الثلاثة الآخرون من مسقط رأسهم وسط أجواء غلبت عليها دموع الأقارب وصوت الدعاء.

أمرت نيابة جنوب الشرقية بتسليم جثامين ستة من ضحايا حادث انهيار عقار سكني بمدينة الزقازيق، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

قائمة بأسماء الوفيات

الضحايا هم:-"بسملة ط" 20 عامًا، وشقيقها "محمد ط" 27 عامًا، ووالدتهم "حنان م" 53 عامًا، "يوسف ع" 50 عامًا، شيف، "محمود ال" 62 عامًا، وسيدة تُدعى"نجلاء م" 45 عامًا.

استدعاء مسؤولي حي أول الزقازيق للتحقيق في الواقعة

وانتقل فريق من النيابة العامة بالشرقية إلى موقع الحادث، وانتهى من الاستماع إلى أقوال شهود العيان، كما أمرت بانتداب لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها بالحادث.

وجاري استدعاء مسئولي حي أول الزقازيق للتحقيق في الواقعة وتحديد أسباب الانهيار والإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة السكان.

محافظ الشرقية يعلن حصيلة انهيار عقار الزقازيق: 6 وفيات و6 مصابين

وشهدت محافظة الشرقية حادث انهيار عقار سكني قديم بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وذلك وفقًا لتصريحات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

