الذهب يفقد هيبته قبل ندوة جاكسون هول.. المعدن الأصفر يتراجع متجاهلا محنة الدولار.. والمفاوضات الروسية الأوكرانية أبرز عوامل التأثير على السوق

تخلت أسعار الذهب عن مكاسبها المؤقتة، أمس الأربعاء، لتنخفض اليوم الخميس، بعد بداية هادئة نسبيا، مفوتة فرصة ثمينة في تراجع الدولار الأمريكي الذي يعيش أزمة جديدة من صناعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في التعاملات المبكرة اليوم، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب مع ترقب المتعاملين لإشارات حول توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي قبل ندوة جاكسون هول في وايومنج، والتي تبدأ في وقت لاحق من اليوم.

تراجع أسعار الذهب

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.36% أو ما يعادل 12 دولارا وصولا إلى مستويات قرب 3340.88 دولار للأونصة، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3% أو ما يعادل 10 دولارات وصولا إلى مستويات قرب 3378 دولارا للأونصة.

توقعات الذهب مع ندوة جاكسون هول

وكتب هان تان كبير محللي السوق في منصة «نيمو.ماني للتداول» للعملاء: «قد يشهد الذهب ارتفاعا طفيفا قبل جاكسون هول إذا أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن الأصوات المعارضة في اجتماع السياسات السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي كانت أعلى من المتوقع».

أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معارضة عضوان فقط، هما ميشيل بومان وكريستوفر والر، وكلاهما مؤيدٍ لسياسة خفض الفائدة التي يطالب بها الرئيس دونالد ترامب.

محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد الشهر الماضي أن عضوين صوتا لصالح خفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية للتصدي لضعف سوق العمل، لكن موقفهما افتقر إلى دعم أوسع.

بعد يومين من ذلك الاجتماع، أظهرت بيانات وزارة العمل انخفاضا في خلق فرص العمل في يوليو وارتفاعا لمعدل البطالة وتراجعًا في معدل مشاركة القوى العاملة لأدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2022، وهو ما يتماشى مع مخاوف بومان ووالر.

ويبقي مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ ديسمبر 2024، في حين يتبقى له هذا العام ثلاثة اجتماعات فقط، أولها في الـ17 من سبتمبر المقبل.

محاولات حل القضايا الأمنية المتعلقة بأوكرانيا

حد من تراجعات اليوم، تصريحات روسية بشأن أن محاولات حل القضايا الأمنية المتعلقة بأوكرانيا دون مشاركة موسكو لن تقود لشيء، في الوقت ذاته، حذر المتحدث الرسمي باسم وزار ة الخارجية ديمتري بيسكوف موجهة الغرب في الوقت الذي يسعى فيه جاهدًا للتوصل إلى ضمانات لحماية كييف في المستقبل.

توقع كبير محللي السوق في منصة «نيمو.ماني للتداول» أن تظل المعادن النفيسة مدعومة باستمرار المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية العالمية الناجمة عن تباطؤ التجارة.

فعاليات منتدى جاكسون هول الاقتصادي

تنطلق فعاليات منتدى جاكسون هول الاقتصادي الذي ينظمه الفيدرالي اليوم، الخميس، على أن يستمر 3 أيام، وتتجه الأنظار صوب هذا التجمع الذي يشارك به أبرز صناع السياسات الاقتصادية والنقدية في العالم.

من المقرر أن يلقي رئيس الفيدرالي جيروم باول كلمة يترقبها المستثمرون عن كثب غدا الجمعة، أملًا في الحصول على مزيد من المعلومات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة في أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

في سياق منفصل، ورد في محضر اجتماع الفيدرالي الذي انعقد في يوليو وجرى خلاله تثبيت أسعار الفائدة، أن أثر الرسوم الجمركية على الأسعار بات أكثر وضوحًا، لكن تداعياتها على التضخم لم تظهر كليًا بعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.