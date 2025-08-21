هل كان يعلم النبي موعد قيام الساعة؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

تحدث الشيخ محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الأسبق، في تفسيره لـسورة النازعات، عن موعد قيام الساعة، مجيبا عن سؤال: هل النبي كان يعلم موعد قيام الساعة؟

سورة النازعات الآية 45

قال تعالى: «إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا».

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 45 من سورة النازعات

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قوله - تعالى: (إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا) تحديد لوظيفته صلى الله عليه وسلم، أي: ليست وظيفتك - أيها الرسول الكريم - معرفة الوقت الذي تقوم فيه الساعة، فهذا أمر مرد معرفته إلى الله وحده، وإنما وظيفتك امتثال ما أمرت به، من بيان اقترابها، وتفصيل أهوالها، ودعوة الناس إلى حسن الاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح.

الخشية من قيام الساعة

وأضاف الشيخ طنطاوي: وإذا كان الأمر كذلك فلماذا ترك هؤلاء الجاهلون ما يجب عليهم من الإِيمان والعمل الصالح، وأخذوا يسألونك عن أشياء خارجة عن وظيفتك؟ وخص - سبحانه - الإِنذار بمن يخشى قيام الساعة، مع أن رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وإنذاره إنما هو لهم جميعا، لأن هؤلاء الذين يخشون وقوعها، ويعملون العمل الصالح الذي ينجيهم من أهوالها، هم الذين ينتفعون بهذا الإِنذار.

يوم القيامة

معلومات عن الشيخ محمد سيد طنطاوي

الدكتور محمد سيد طنطاوي هو شيخ الأزهر الأسبق، من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

