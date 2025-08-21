الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هل كان يعلم النبي موعد قيام الساعة؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

تحدث الشيخ محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الأسبق، في تفسيره لـسورة النازعات، عن موعد قيام الساعة، مجيبا عن سؤال: هل النبي كان يعلم موعد قيام الساعة؟

سورة النازعات الآية 45

قال تعالى: «إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا».

سورة النازعات الآية 45
سورة النازعات الآية 45

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 45 من سورة النازعات 

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قوله - تعالى: (إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا) تحديد لوظيفته صلى الله عليه وسلم، أي: ليست وظيفتك - أيها الرسول الكريم - معرفة الوقت الذي تقوم فيه الساعة، فهذا أمر مرد معرفته إلى الله وحده، وإنما وظيفتك امتثال ما أمرت به، من بيان اقترابها، وتفصيل أهوالها، ودعوة الناس إلى حسن الاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح.

الخشية من قيام الساعة 

وأضاف الشيخ طنطاوي: وإذا كان الأمر كذلك فلماذا ترك هؤلاء الجاهلون ما يجب عليهم من الإِيمان والعمل الصالح، وأخذوا يسألونك عن أشياء خارجة عن وظيفتك؟ وخص - سبحانه - الإِنذار بمن يخشى قيام الساعة، مع أن رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وإنذاره إنما هو لهم جميعا، لأن هؤلاء الذين يخشون وقوعها، ويعملون العمل الصالح الذي ينجيهم من أهوالها، هم الذين ينتفعون بهذا الإِنذار.

يوم القيامة
يوم القيامة

معلومات عن الشيخ محمد سيد طنطاوي

الدكتور محمد سيد طنطاوي هو شيخ الأزهر الأسبق، من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تمهيد الله الحياة للإنسان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي الشيخ محمد سيد طنطاوى محمد سيد طنطاوي طنطاوى سورة النازعات موعد قيام الساعة قيام الساعة الساعة

مواد متعلقة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تمهيد الله الحياة للإنسان

الأكثر قراءة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

السيسي يصل السعودية وبن سلمان في مقدمة مستقبليه

وزير الخارجية الروسي يكشف شرط بوتين للقاء زيلينسكي

بالزي الصعيدي، شيخ الأزهر يشارك التلاميذ فرحتهم خلال إطلاق بيت الزكاة حملة "إلى المدرسة"

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي

خدمات

المزيد

الأحمر بـ130 جنيها، تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

الروص يرتفع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان يعلم النبي موعد قيام الساعة؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

علي جمعة: نحن في عصر اشتدت فيه الظلمات ونحتاج إلى طاقة النور

تفسير حلم أكل السكر فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads