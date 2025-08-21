بالزي الصعيدي، شيخ الأزهر يشارك التلاميذ فرحتهم خلال إطلاق بيت الزكاة حملة "إلى المدرسة"

أطلق بيت الزكاة والصدقات، اليوم الخميس، حملة «إلى المدرسة» للعام الدراسي 2025 /2026م، لتوزيع 300 ألف حقيبة مدرسية وأدوات كتابية وزي مدرسي وحذاء على عشرات الآلاف من الطلاب في مختلف المحافظات؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

جاء ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس الأمناء.

شيخ الأزهر يشارك التلاميذ فرحتهم خلال إطلاق بيت الزكاة والصدقات حملة «إلى المدرسة»

وحرص فضيلة الإمام الأكبر على متابعة إطلاق الحملة، حيث شارك فضيلته التلاميذ فرحتهم، ووجَّههم بالحرص على تحصيل العلوم والتفرغ للمذاكرة، والالتزام بالآداب والأخلاق، واحترام المُعلِّم وتوقيره، مشدِّدًا على أهمية المدرسة ومكانتها ودورها في التربية وترسيخ القيم النبيلة، موجهًا بأن تصل هذه الحملة إلى أبنائنا غير القادرين في كل ربوع الجمهورية، والعمل على تحقيق أهدافها النبيلة.

وأوضح بيت الزكاة أن الحملة انطلقت من محافظة الأقصر، وستجوب كل محافظات الجمهورية، وتستهدف نحو 80 ألف طفل بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية؛ لإدخال السرور والبهجة على قلوب الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدًا حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية التي قررتها شريعتنا الغراء.

