تكليف سمير عثمان بتسيير أعمال أمين عام جامعة عين شمس الأهلية

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتكليف سمير عثمان عبد الناصر سيد بتسيير أعمال أمين عام جامعة عين شمس الأهلية اعتبارا من 19//8 / 2025 ولمدة عام.

وأوضحت جامعة عين شمس الأهلية، في بيان لها للطلاب وأولياء الأمور أنه لم يتم حتى الآن فتح باب التقديم أو التسجيل للعام الدراسي الجديد.

وأكدت الجامعة أن أي أخبار أو إعلانات يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال أفراد بخصوص التسجيل أو القبول في الجامعة هي أخبار غير صحيحة على الإطلاق، ولا تمت للجامعة بصلة.

كما تحذر الجامعة من التعامل مع أي شخص أو جهة تدعي أنها تستطيع إنهاء إجراءات القبول، مناشدة بالجميع عدم دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن المواعيد الرسمية للتقديم وجميع التفاصيل المتعلقة بالقبول من خلال القنوات الرسمية للجامعة فقط، وهي:

• الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة

• صفحتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكانت جامعة عين شمس قالت في بيان سابق تبدأ الدراسة بـجامعة عين شمس الأهلية بأربع كليات تشمل برامج حديثة ومتخصصة في مجالات الطب والهندسة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات.

أولًا: كلية الطب

( برنامج بكالوريوس الطب والجراحة )



ثانيًا: كلية الهندسة

تضم الكلية خمسة برامج مبتكرة تلبي احتياجات الثورة الصناعية الرابعة، وهي:

• برنامج التصنيع الرقمي وهندسة المواد

• برنامج هندسة الأنظمة الروبوتية الذاتية

• برنامج العمارة الرقمية والتصميم العمراني الذكي

• برنامج هندسة الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي

• برنامج الهندسة المدنية والمعلوماتية البيئية



ثالثًا: كلية الأعمال

توفر الكلية برامج متقدمة في مجالات الأعمال الرقمية، تشمل:

• برنامج التسويق الرقمي

• برنامج التكنولوجيا المالية



رابعًا: كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

تواكب هذه الكلية التحولات الرقمية من خلال تقديم برامج نوعية هي:

• برنامج علوم البيانات والتحليلات

• برنامج علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي

