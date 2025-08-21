6 وفيات، أهالي الزقازيق يستعدون لتشييع جثامين ضحايا انهيار عقار شارع مولد النبي (صور)

أمرت نيابة جنوب الشرقية بتسليم جثامين ستة من ضحايا حادث انهيار عقار سكني بمدينة الزقازيق، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

قائمة بأسماء الوفيات

الضحايا هم:-"بسملة ط" 20 عامًا، وشقيقها "محمد ط" 27 عامًا، ووالدتهم "حنان م" 53 عامًا، "يوسف ع" 50 عامًا، شيف، "محمود ال" 62 عامًا، وسيدة تُدعى"نجلاء م" 45 عامًا.

استعدادات الأهالي لدفن أسر ضحايا حادث انهيار العقار بمدينة الزقازيق

ويستعد ذووهم لدفنهم بمسقط رأسهم، وسط حالة من الحزن والأسى بين أهالي المدينة.

نقل جثامين ضحايا الحادث بسيارات الإسعاف، فيتو

استدعاء مسؤولي حي أول الزقازيق للتحقيق في الواقعة

وانتقل فريق من النيابة العامة بالشرقية إلى موقع الحادث، وانتهى من الاستماع إلى أقوال شهود العيان، كما أمرت بانتداب لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها بالحادث.

وجار استدعاء مسؤولي حي أول الزقازيق للتحقيق في الواقعة وتحديد أسباب الانهيار والإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة السكان.

انهيار عقار سكني بالزقازيق، فيتو

محافظ الشرقية يعلن حصيلة انهيار عقار الزقازيق: 6 وفيات و6 مصابين

شهدت محافظة الشرقية حادث انهيار عقار سكني قديم بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وذلك وفقًا لتصريحات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

مصابي حادث انهيار عقار سكني بالزقازيق، فيتو

وأكد المحافظ استمرار جهود قوات الحماية المدنية بالشرقية بالتعاون مع وحدة التدخل السريع في رفع أنقاض المنزل المنهار، مشيدًا بدورهم في البحث عن المفقودين وإنقاذ المصابين.

اللجنة الهندسية المكلفة بمعاينة المنزل

كما أوضح أن اللجنة الهندسية المكلفة بمعاينة المنزل والمنازل المجاورة مستمرة في أعمالها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء المتضررين حفاظًا على أرواح المواطنين.

