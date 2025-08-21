الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

6 وفيات، أهالي الزقازيق يستعدون لتشييع جثامين ضحايا انهيار عقار شارع مولد النبي (صور)

عقار الزقازيق المنهار،
عقار الزقازيق المنهار، فيتو

أمرت نيابة جنوب الشرقية بتسليم جثامين ستة من ضحايا حادث انهيار عقار سكني بمدينة الزقازيق، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة. 

محافظ الشرقية يعلن حصيلة انهيار عقار الزقازيق: 6 وفيات و6 مصابين

قائمة بأسماء الوفيات 

الضحايا هم:-"بسملة ط" 20 عامًا، وشقيقها "محمد ط" 27 عامًا، ووالدتهم "حنان م" 53 عامًا، "يوسف ع" 50 عامًا، شيف، "محمود ال" 62 عامًا، وسيدة تُدعى"نجلاء م" 45 عامًا.

 

 

استعدادات الأهالي لدفن أسر ضحايا حادث انهيار العقار بمدينة الزقازيق

ويستعد ذووهم لدفنهم بمسقط رأسهم، وسط حالة من الحزن والأسى بين أهالي المدينة.

نقل جثامين ضحايا الحادث بسيارات الإسعاف،فيتو
نقل جثامين ضحايا الحادث بسيارات الإسعاف، فيتو

استدعاء مسؤولي حي أول الزقازيق للتحقيق في الواقعة

وانتقل فريق من النيابة العامة بالشرقية إلى موقع الحادث، وانتهى من الاستماع إلى أقوال شهود العيان، كما أمرت بانتداب لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها بالحادث. 

وجار استدعاء مسؤولي حي أول الزقازيق للتحقيق في الواقعة وتحديد أسباب الانهيار والإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة السكان.

انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
انهيار عقار سكني بالزقازيق، فيتو

محافظ الشرقية يعلن حصيلة انهيار عقار الزقازيق: 6 وفيات و6 مصابين

شهدت محافظة الشرقية حادث انهيار عقار سكني قديم بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وذلك وفقًا لتصريحات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

مصابي حادث إنهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
مصابي حادث انهيار عقار سكني بالزقازيق، فيتو

وأكد المحافظ استمرار جهود قوات الحماية المدنية بالشرقية بالتعاون مع وحدة التدخل السريع في رفع أنقاض المنزل المنهار، مشيدًا بدورهم في البحث عن المفقودين وإنقاذ المصابين. 

 

اللجنة الهندسية المكلفة بمعاينة المنزل 

كما أوضح أن اللجنة الهندسية المكلفة بمعاينة المنزل والمنازل المجاورة مستمرة في أعمالها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء المتضررين حفاظًا على أرواح المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انهيار عقار سكني بالزقازيق سقوط عقار سكني بالزقازيق ضحايا إنهيار عقار سكني بالزقازيق حوادث محافظات مصر حوادث محافظة الشرقية النيابة العامة اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

طلاب الثانوية العامة الدور الثاني يؤدون اليوم امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا

كرة السلة، تأهل منتخبي مالي والسنغال لنصف نهائي “الأفروباسكت”

شمل جميع الأنواع، انخفاض أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أرملة جورج سيدهم تتهم سيدة مجهولة انتحلت صفتها لجمع تبرعات من أصدقائها (صور)

الله عليك يا سيدي، إيهاب توفيق يغني مع موهبة شابة للمرة الأولى خلال مهرجان القلعة (صور)

حافظي على شعرك في الطقس شديد الحرارة بخطوات بسيطة

الدوري الممتاز، قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت

الموز سعره على قد الإيد وقيمته الغذائية عالية.. تناوليه يوميا

الأكثر قراءة

مروة يسري تعترف: مستشارة مرسي قالت لي أنت بنت مبارك وهذا سر عدائي لـ وفاء عامر

يتعارض مع موقف القاهرة التاريخى، لابيد يقترح إسناد إدارة غزة لمصر مقابل شطب ديونها

ارتفاع الرومي والفلمنك، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

مزارعو البطاطس يدخلون نفق الخسائر.. وتوقعات بأسعار قياسية عام 2026 (فيديوجراف)

بعد بيان النيابة الليبية، عقوبة غير متوقعة في انتظار صاحب واقعة مزاح الأسد مع عامل مصري

الواقعة استمرت 4 ساعات والمتهم ارتدى نقابًا، كواليس سرقة شقة المطرب أحمد شيبة

كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة

مفاجأة جديدة من كريم محمود عبد العزيز لزوجته آن رفاعي على الهواء

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مزارعو البطاطس يدخلون نفق الخسائر.. وتوقعات بأسعار قياسية عام 2026 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads