مجلة إسرائيلية تكشف: معدل قتل المدنيين بغزة يصل لـ 83%

كشف تحقيق مشترك أجرته مجلة 972 الإسرائيلية وصحيفة جارديان البريطانية استنادا إلى بيانات عسكرية سرية، أن 5 من كل 6 فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال بغزة مدنيون.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة



وأكد التحقيق أن معدل قتل المدنيين بغزة بلغ 83%، وهو ما يعد متطرفا ونادرا في الحروب، مضيفا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصنف القتلى إرهابيين بمجرد وفاتهم.

وقالت المجلة في تحقيقها: لو صدقنا رواية إسرائيل لاستنتجنا قتل 200% من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بغزة.

وفي السياق ذاته قال معهد الأمن القومي بإسرائيل اليوم الخميس: يجب إعادة النظر في استراتيجية إسرائيل لغزة بعيدا عن الخيارات المتطرفة المطروحة.

استمرار الحرب في غزة أسوأ من أي بديل

وأضاف معهد دراسات الأمن القومي بإسرائيل: استمرار الحرب في غزة أسوأ من أي بديل ولذلك يجب إيقافها فورا مهما كلف الأمر.. بسبب حرب غزة إسرائيل تورطت في أزمة دولية تهدد مكانتها العالمية وتقوض علاقاتها.

