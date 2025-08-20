دموع تحت الركام، أب يفقد زوجته وابنيه في لحظات بالشرقية

في لحظات قصيرة، انقلبت حياة أسرة طارق عبدالحميد رأسًا على عقب، خرج الأب، البالغ من العمر 53 عامًا، صباحًا لإحضار الإفطار، ليجد عند عودته منزله وأسرته تحت ركام العقار الذي كانوا يقطنونه بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية.

فقد الأب زوجته حنان محمد (51 عامًا) وابنته بسملة (20 عامًا) وابنه محمد طارق، (27 عاما) خريج كلية التجارة، الذي كان قد عاد مؤخرًا من المملكة العربية السعودية لقضاء إجازة قصيرة، وكان ينوي الإعلان عن خطبته قريبًا، إلا أن القدر لم يمهله.

تحولت الفرحة الصباحية إلى مأساة لا توصف

جلس الأب أمام أنقاض المنزل الكائن بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، وعيناه لا تستوعبان حجم الفاجعة، وقلبه مثقل بالحزن العميق والصدمة.

تحولت الفرحة الصباحية إلى مأساة لا توصف، وتركت الفاجعة أثرًا بالغًا في الجيران والمجتمع المحلي، الذين تجمعوا حول الموقع بقلوبٍ مثقلة بالحزن.

الأسرة تستعد لتشييع جثامين الضحايا

تستعد الأسرة لتشييع جثامين الضحايا بعد انتهاء الإجراءات في مشرحة المستشفى، وسط مشاهد مؤلمة تعجز عنها الكلمات، لتؤكد أن الحياة يمكن أن تتغير في لحظة، وأن الفقد قد يأتي دون سابق إنذار.

بعد انهيار عقار الزقازيق، محافظ الشرقية يراجع المنازل القديمة

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، حالة استنفار قصوى عقب انهيار عقار سكني بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، حيث تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الموقف ميدانيًا ووجّه بضرورة مراجعة الحالة الإنشائية للعقارات القديمة في الشارع والمناطق المحيطة، للتأكد من سلامتها وحماية أرواح المواطنين.

وقال المحافظ إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف، وأن لجنة هندسية متخصصة ستتولى فحص المباني المجاورة ورفع تقرير عاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

