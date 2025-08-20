الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

دموع تحت الركام، أب يفقد زوجته وابنيه في لحظات بالشرقية

أب يفقد زوجته وابنته،
أب يفقد زوجته وابنته، فيتو

في لحظات قصيرة، انقلبت حياة أسرة طارق عبدالحميد رأسًا على عقب، خرج الأب، البالغ من العمر 53 عامًا، صباحًا لإحضار الإفطار، ليجد عند عودته منزله وأسرته تحت ركام العقار الذي كانوا يقطنونه بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية.

استغاثات مكتومة أسفل ركام انهيار عقار بالزقازيق.. طارق خرج ليشتري الإفطار لأسرته فعاد ليجدهم تحت الأنقاض.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين.. والحماية المدنية تواصل جهودها بحثًا عن مفقودين

عاد مؤخرًا من المملكة العربية السعودية لقضاء إجازة قصيرة

فقد الأب زوجته حنان محمد (51 عامًا) وابنته بسملة (20 عامًا) وابنه محمد طارق، (27 عاما) خريج كلية التجارة، الذي كان قد عاد مؤخرًا من المملكة العربية السعودية لقضاء إجازة قصيرة، وكان ينوي الإعلان عن خطبته قريبًا، إلا أن القدر لم يمهله.

دموع تحت الركام....أب يفقد زوجته وابنته وابنه في لحظات بالشرقية،فيتو
دموع تحت الركام....أب يفقد زوجته وابنته وابنه في لحظات بالشرقية،فيتو

تحولت الفرحة الصباحية إلى مأساة لا توصف

جلس الأب أمام أنقاض المنزل الكائن بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، وعيناه لا تستوعبان حجم الفاجعة، وقلبه مثقل بالحزن العميق والصدمة. 

تحولت الفرحة الصباحية إلى مأساة لا توصف، وتركت الفاجعة أثرًا بالغًا في الجيران والمجتمع المحلي، الذين تجمعوا حول الموقع بقلوبٍ مثقلة بالحزن.

دموع تحت الركام....أب يفقد زوجته وابنته وابنه في لحظات بالشرقية،فيتو
دموع تحت الركام....أب يفقد زوجته وابنته وابنه في لحظات بالشرقية،فيتو

الأسرة تستعد لتشييع جثامين الضحايا

تستعد الأسرة لتشييع جثامين الضحايا بعد انتهاء الإجراءات في مشرحة المستشفى، وسط مشاهد مؤلمة تعجز عنها الكلمات، لتؤكد أن الحياة يمكن أن تتغير في لحظة، وأن الفقد قد يأتي دون سابق إنذار.

نجل الأب المكلوم،فيتو
نجل الأب المكلوم، فيتو

بعد انهيار عقار الزقازيق، محافظ الشرقية يراجع المنازل القديمة

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، حالة استنفار قصوى عقب انهيار عقار سكني بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، حيث تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الموقف ميدانيًا ووجّه بضرورة مراجعة الحالة الإنشائية للعقارات القديمة في الشارع والمناطق المحيطة، للتأكد من سلامتها وحماية أرواح المواطنين.

وقال المحافظ إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف، وأن لجنة هندسية متخصصة ستتولى فحص المباني المجاورة ورفع تقرير عاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انهيار عقار سكني بالزقازيق سقوط عقار سكني بالزقازيق حوادث محافظات مصر حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

أرنولد محتفلا بفوز محمد صلاح بجائزة لاعب العام في إنجلترا: تاريخ

محامي بدرية طلبة يفجر مفاجأة بشأن إحالتها للمحاكمة (فيديو)

بدون محمد صلاح، قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

14 لاعبا ومدربان، إحصائية صادمة لحالات الطرد بالدوري المصري في 25 مباراة

أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل فيديو سيدة ألقت نفسها أمام السيارات بالشرقية.. ضبط راقصة لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.. والإعدام لـ عاطلين بتهمة إدارة مصنع لإنتاج الحشيش في الإسكندرية

الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر الأحمر وارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ غدا

الأكثر قراءة

يتعارض مع موقف القاهرة التاريخى، لابيد يقترح إسناد إدارة غزة لمصر مقابل شطب ديونها

الواقعة استمرت 4 ساعات والمتهم ارتدى نقابًا، كواليس سرقة شقة المطرب أحمد شيبة

السعودية تنهي زمن وكلاء التأشيرات لزيارة بيت الله، تعرف على خدمة «نسك عمرة» الجديدة

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا وتحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس فى القاهرة والمحافظات

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

إعلام عبري: صياغة الرد على مقترح صفقة غزة تجري خلف أبواب مغلقة

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الإحرام للمسافر إلى مكة للزيارة ثم نوى أداء العمرة؟ الإفتاء ترد

حكم التهنئة بدخول شهر ربيع الأول

الحزن ليس مشهدا للفرجة، أمين الفتوى يوضح أخلاقيات تصوير الجنازات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads