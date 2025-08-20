الموز سعره على قد الإيد وقيمته الغذائية عالية.. تناوليه يوميا

فوائد الموز، الموز من الفاكهة الشهيرة والشعبية على مستوى العالم حيث تتمتع بنكهة مميزة ويعشقها الكبار والصغار وتدخل فى صناعة الحلوى.

وفوائد الموز، عديدة وقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والحديد والسكريات الطبيعية ما يجعله مصدر جيد للطاقة ومقوى للمناعة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الموز من أكثر الفواكه انتشارا في العالم وأكثرها حبا لدى الكبار والصغار، وذلك بفضل طعمه الحلو اللذيذ وسهولة تناوله في أي وقت، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن الموز ليس مجرد فاكهة للتسلية أو وجبة خفيفة، بل هو كنز غذائي وصحي متكامل يحتوي على عناصر غذائية مهمة تعود على الجسم بفوائد عديدة.

القيمة الغذائية للموز

وأضاف السيد، يحتوي الموز على مجموعة غنية من العناصر الغذائية، فهو مصدر ممتاز لفيتامين C، وفيتامين B6، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، بالإضافة إلى الألياف الغذائية والكربوهيدرات الصحية، كما أنه منخفض في الدهون ويمنح الجسم طاقة سريعة بفضل احتوائه على السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز.

فوائد الموز

فوائد الموز للصحة

وتابع، أن من فوائد الموز للصحة:

الموز غني بالبوتاسيوم، وهو معدن ضروري للحفاظ على انتظام ضربات القلب وضبط ضغط الدم، وتناول الموز بانتظام يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين.

الألياف الموجودة في الموز تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما أن الموز يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد في نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي.

يعتبر الموز وجبة مثالية قبل أو بعد التمارين الرياضية، لأنه يمد الجسم بالطاقة الفورية بفضل الكربوهيدرات الطبيعية، الرياضيون يعتمدون عليه كثيرا لتعويض فقدان المعادن أثناء التعرق.

الموز يحتوي على مادة التربتوفان التي يحولها الجسم إلى سيروتونين، وهو الناقل العصبي المسؤول عن تحسين المزاج والشعور بالسعادة، لذلك، تناول الموز قد يساعد في تقليل التوتر ومحاربة الاكتئاب الخفيف.

فيتامين B6 الموجود في الموز يساعد على تحسين وظائف الدماغ، ويعزز التركيز والقدرة على التعلم، كما أن البوتاسيوم يحافظ على صحة الأعصاب ويمنع التشنجات العضلية.

الموز يحتوي على الحديد وبعض الفيتامينات التي تساعد على تحفيز إنتاج الهيموجلوبين في الدم، وبالتالي يساهم في تقليل خطر الإصابة بفقر الدم (الأنيميا).

تناول الموز بانتظام ولكن باعتدال قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى، وذلك بفضل غناه بالبوتاسيوم الذي يحافظ على توازن السوائل في الجسم ويمنع تراكم الأملاح.

بفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة، فإن الموز يساعد على تقوية جهاز المناعة ومكافحة الجذور الحرة التي قد تسبب الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة.

الموز ليس مفيد للأكل فقط، بل يستخدم أيضا في وصفات العناية بالبشرة. فهو يرطب البشرة، ويقلل من التجاعيد، ويساعد على علاج حب الشباب بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

الموز يعتبر من أولى الفواكه التي يمكن تقديمها للرضع بعد الشهر السادس، لأنه سهل الهضم وغني بالطاقة والفيتامينات التي تدعم نمو الطفل.

رغم أن الموز يحتوي على سكريات طبيعية، إلا أنه يعتبر خيار جيد لمن يرغبون في إنقاص الوزن إذا تم تناوله باعتدال، والألياف الموجودة فيه تمنح إحساس بالشبع لفترة أطول وتقلل من تناول الوجبات غير الصحية.

مخاطر الإفراط في تناول الموز

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناول الموز قد يرفع مستويات البوتاسيوم في الدم، لذلك يجب تناوله باعتدال، ويفضل للأشخاص المصابين بالسكري استشارة الطبيب قبل تناوله بكميات كبيرة بسبب محتواه من السكريات، وحفظ الموز في درجة حرارة الغرفة أفضل من وضعه في الثلاجة.

