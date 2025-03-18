الثلاثاء 18 مارس 2025
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صحة ومرأة

فوائد الموز، يقوي المناعة ويعزز صحة الجهاز الهضمي

فوائد الموز،فيتو
فوائد الموز،فيتو

فوائد الموز، الموز من الفاكهة التى تتواجد فى جميع المواسم وله نكهة مميزة لذا يعشقه الكبار والصغار ويستخدم في صناعة الحلوى.

وفوائد الموز، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الموز من الفواكه اللذيذة والمغذية التي تحظى بشعبية واسعة حول العالم، ويتميز بقوامه الطري وطعمه الحلو، مما يجعله خيار مثالي للأطفال والكبار على حد سواء، ويعد الموز من أكثر الفواكه استهلاكًا بسبب فوائده الصحية العديدة، حيث يحتوي على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجسم.

عناصر غذائية موجودة في الموز

وأضافت منى، أن الموز مصدر غني بالعناصر الغذائية، حيث يحتوي الموز على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل فيتامين C، وفيتامين B6، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وهذه العناصر ضرورية لدعم وظائف الجسم المختلفة، مثل تحسين وظائف الأعصاب، وتقوية الجهاز المناعي، وتنظيم ضغط الدم.

فوائد الموز 
فوائد الموز 

فوائد الموز للصحة 

وتابعت، أن من فوائد الموز:-

  • يعزز صحة القلب، ويعد الموز مصدر غني بالبوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
  • الألياف الغذائية الموجودة في الموز تعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
  • يحسن صحة الجهاز الهضمي، حيث يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف، وخاصة ألياف "البكتين" و"النشا المقاوم"، التي تساعد في تحسين الهضم وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، كما أنه يساهم في الوقاية من الإمساك بفضل تأثيره الملين الطبيعي.
  • يمد الجسم بالطاقة، ويعتبر الموز من أفضل مصادر الكربوهيدرات الصحية، حيث يمنح الجسم طاقة طبيعية وسريعة دون الحاجة إلى السكريات الصناعية، لذلك، فهو وجبة مثالية قبل ممارسة التمارين الرياضية، كما يساعد في تقليل التعب والإرهاق.
  • يعزز صحة الدماغ ويحسن المزاج
    يحتوي الموز على الأحماض الأمينية، مثل "التريبتوفان"، الذي يساهم في إنتاج "السيروتونين"، المعروف بهرمون السعادة، لذا، فإن تناول الموز بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين المزاج وتقليل التوتر والاكتئاب.
  • مفيد لصحة البشرة والشعر، بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن، يساعد الموز في تحسين صحة البشرة والشعر، فيتامين C الموجود في الموز يعزز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على مرونة الجلد، بينما يساعد فيتامين B6 في تقوية الشعر ومنع تساقطه.
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الموز فوائد الموز فوائد الموز للصحة عناصر غذائية موجودة في الموز الصحة صحة الدكتورة منى أيمن

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