فوائد مذهلة لقشر الموز، يعالج الاكتئاب وحب الشباب ويحمي من أضرار أشعة الشمس الأبرز

فوائد قشر الموز، هناك فوائد متعددة لاستخدام قشر الموز عكس ما يعتقد البعض، أن قشر الموز ليس له أي فوائد أو استخدامات، حيث يساعد في تحسين النوم وصحة البشرة، وكذلك خفض الكوليسترول.

فوائد صحية لقشور الموز

وفيما يلي رصد لأهم فوائد واستخدام قشر الموز:

قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

قشور الموز غنية بالبوليفينولات والكاروتينات ومضادات الأكسدة الأخرى التي تحمي الجسم من الجذور الحرة المسببة للسرطان وتناول المزيد من قشور الموز يمكن أن يعزز مستويات مضادات الأكسدة ويقلل من احتمالية الإصابة بالسرطان.

أُجريت دراسات حول تأثيرات قشور الموز المضادة للسرطان في المختبرات وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر لتحديد ما إذا كانت قشور الموز قادرة على تقليل خطر الإصابة بالسرطان لدى البشر بحسب MedicineNet.

تقليل الاكتئاب

يمكن لفيتامين ب٦ ومحتوى الموز العالي من التربتوفان أن يساعد في تخفيف بعض أعراض الاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى.

يستخدم الجسم التربتوفان لإنتاج السيروتونين، الذي يُحسّن المزاج.

يمكن لفيتامين ب٦ أن يُساعد في تحسين النوم، مما يُؤثر إيجابًا على المزاج.

قد يُبيض الأسنان

تُساعد المعادن الموجودة في قشر الموز الناضج على تحسين صحة الفم.

ويُمكن الحصول على أسنان أكثر بياضًا عن طريق فرك الجزء الداخلي من القشرة بانتظام لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.

يُعالج حب الشباب وأضرار أشعة الشمس

تُساعد خصائص قشر الموز المضادة للالتهابات ومحتواه من فيتامين سي في علاج مجموعة متنوعة من مشاكل البشرة المرتبطة بالشمس، وحب الشباب، وغيرها من الحالات الجلدية الناتجة عن التعرض المُطول لأشعة الشمس.

قشور الموز

استخدم غسولًا لطيفًا للوجه وجفف وجهك بالتربيت.

اختر قطعة صغيرة من قشر الموز، ثم افرك الجزء الداخلي منها على المنطقة المُصابة.

قبل شطفه، اتركه لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

كرر ذلك مرتين يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

كرر ذلك يوميًا لمدة 10 أيام لملاحظة النتائج.

العناية بالشعر

وفقًا لبعض الأبحاث، يحتوي الموز على السيليكا ومضادات الأكسدة وعناصر غذائية أخرى مفيدة للشعر ويمكن تجربة إضافة قشور الموز إلى قناع الشعر الذي تصنعينه بنفسكِ ويزعم البعض أنه يمكن أن يجعل الشعر رطبًا وقويًا وصحيًا.

خفض الكوليسترول

تحتوي قشور الموز على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، مما يخفض الكوليسترول ويمنع الكوليسترول من الالتصاق بجدران الشرايين. وهذا يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الإسعافات الأولية

يوفر راحة من الحكة ولدغات الحشرات بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.

بوضع قشر موز مجمد على الجبهة ومؤخرة الرقبة، قد يساعد ذلك على تخفيف الصداع النصفي بشكل طبيعي وتقليله.

مفيد للعينين

قشور الموز ممتازة للعينين وتقلل من احتمالية الإصابة بإعتام عدسة العين ويساعد وضعها بالقرب من العينين على تقليل الانتفاخ.

تساعد القشر على تفتيح الهالات السوداء تحت العينين وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة.

تخفف الإمساك

غنية بالألياف، مما يساعد على انتظام حركة الأمعاء، كما تساعد الألياف على نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز الهضم الصحي.

قشور الموز لتنظيف المنزل

قشور الموز طريقة طبيعية وفعالة ويمكن استخدامها لتنظيف:

أدوات المائدة الفضية

بقع الحبر

الجلد

الأقراص المخدوشة

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