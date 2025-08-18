فاكهة استوائية شهيرة، فوائد البامبوزيا وأهمية تناولها

فوائد البامبوزيا، البامبوزيا من أنواع الفاكهة التى سمعنا عنها ولكن الكثير منا لا يعرف شكلها رغم أنها منتشرة حول العالم ولها عشاقها.

وفوائد البامبوزيا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية وعرفت فى مصر منذ عهد الملك فاروق، وأصبحت منتشرة فى وقتنا الحالى وتحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البامبوزيا أو كما تعرف في بعض المناطق باسم الجامون أو البرقوق الهندي، هي ثمرة استوائية صغيرة الحجم تنتمي إلى عائلة الآسية، وتشبه في شكلها حبات الزيتون أو العنب، ولها طعم مميز يجمع بين الحلاوة والحموضة، وهذه الفاكهة ليست فقط لذيذة ومنعشة، بل تتمتع أيضا بقيمة غذائية عالية تجعلها ذات فوائد صحية كبيرة للجسم.

القيمة الغذائية للبامبوزيا

واضافت منى، تحتوي ثمرة البامبوزيا على مجموعة غنية من العناصر الغذائية التي تجعلها غذاء متكامل، ومن أهمها:

نسبة عالية من فيتامين C الذي يعزز المناعة.

فيتامين A الضروري لصحة العين والبشرة.

مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفلافونويدات.

معادن مهمة مثل الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم، والفوسفور.

نسبة جيدة من الألياف الغذائية المفيدة للجهاز الهضمي.

كمية قليلة من السعرات الحرارية مما يجعلها مناسبة للحمية الغذائية.

فوائد البامبوزيا

فوائد البامبوزيا الصحية

وتابعت، أن من فوائد البامبوزيا التى تدفعنا لتناولها:-

بفضل احتوائها على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، تساهم البامبوزيا في رفع مناعة الجسم، وحمايته من العدوى الفيروسية والبكتيرية، خاصة نزلات البرد والإنفلونزا.

تحتوي البامبوزيا على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، ودعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتخفيف الحموضة وعسر الهضم.

أثبتت بعض الدراسات أن البامبوزيا تساعد على خفض مستوى الجلوكوز في الدم، بفضل مركباتها النشطة التي تعمل على تنظيم إفراز الإنسولين، وهو ما يجعلها فاكهة مفيدة لمرضى السكري إذا تم تناولها باعتدال.

غنية بالبوتاسيوم الذي يساهم في ضبط ضغط الدم.

مضادات الأكسدة بها تقلل من مستويات الكوليسترول الضار.

تحافظ على مرونة الأوعية الدموية، وبالتالي تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

تحتوي البامبوزيا على الكالسيوم والفسفور، وهما عنصران أساسيان لنمو العظام والأسنان والحفاظ على قوتها، مما يجعلها مفيدة للأطفال وكبار السن.

فيتامين C ومضادات الأكسدة تساعد على إنتاج الكولاجين الضروري لنضارة البشرة، وتحارب علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

المعادن والفيتامينات الموجودة فيها تغذي فروة الرأس وتحافظ على قوة الشعر ولمعانه.

تساعد على فقدان الوزن، لأنها قليلة السعرات الحرارية، وغنية بالألياف التي تعطي إحساس بالشبع لفترة طويلة، كما تساعد على تقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

البامبوزيا تحتوي على مركبات مضادة للالتهاب، مما يجعلها مفيدة في تقليل التهابات المفاصل والعضلات، وايضا التهابات الفم واللثة.

تشير بعض الأبحاث إلى أن مستخلصات البامبوزيا قد تساهم في حماية الكبد من التلف الناتج عن السموم أو الأدوية، وذلك بفضل غناها بمضادات الأكسدة.

مضادات الأكسدة والأنثوسيانين الموجودة في البامبوزيا تساعد في محاربة الجذور الحرة، وبالتالي قد يكون لها دور وقائي في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطانات مثل سرطان القولون والثدي.

احتياطات يجب اتباعها عند تناول البامبوزيا

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد البامبوزيا إلا أن هناك بعض المحاذير التى يجب اتباعها عند تناول البامبوزيا، منها:-

يجب تناولها باعتدال خاصة لمرضى السكري، حتى لا يحدث انخفاض شديد في سكر الدم.

قد تسبب بعض الاضطرابات الهضمية إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

يفضل غسلها جيدا قبل الأكل للتخلص من أي أتربة أو بكتيريا.

