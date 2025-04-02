فوائد الموز، يقوى العظام والمناعة ويعزز صحة القلب

فوائد الموز، الموز من الفاكهة الشهيرة على مستوى العالم ونكهته المميزة هى سبب إقبال الكبار والصغار عليه، كما يدخل فى صناعة بعض أنواع الحلوى.

وفوائد الموز، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الموز من أكثر الفواكه استهلاكًا في العالم، نظرًا لمذاقه اللذيذ وفوائده الصحية العديدة، ويتميز بقشرته الصفراء الناعمة ولبّه الطري الحلو، وهو متوفر على مدار السنة.د، ويُعدّ الموز مصدر غني بالعناصر الغذائية المهمة التي تعود بالنفع على الجسم من عدة نواحٍ، مثل تعزيز صحة القلب، وتحسين الهضم، وتوفير الطاقة، وغيرها من الفوائد.

القيمة الغذائية الموجودة في الموز

وأضاف السيد، أن الموز مصدر غني بالعناصر الغذائية، حيث يحتوي الموز على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مثل فيتامين C، وفيتامين B6، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، هذه العناصر تساهم في دعم وظائف الجسم المختلفة، مثل تحسين المناعة، وتعزيز صحة الأعصاب، وتنظيم ضغط الدم.

فوائد الموز للصحة

فوائد الموز للصحة

وتابع، أن من فوائد الموز الصحية:-

يعزز صحة القلب، ويُعدّ البوتاسيوم أحد أهم المعادن التي يحتويها الموز، حيث يساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب، وتناول الموز بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

يحسن عملية الهضم، ويحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وخاصة البكتين، الذي يساعد في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك، كما أنه يعمل على تهدئة المعدة وتقليل أعراض الحموضة وارتجاع المريء.

يمد الجسم بالطاقة، ويعتبر الموز مصدرًا سريعًا للطاقة بسبب احتوائه على الكربوهيدرات الطبيعية، مثل السكريات البسيطة (الجلوكوز والفركتوز)، لذلك، فهو يُعدّ وجبة خفيفة مثالية للرياضيين والأشخاص الذين يحتاجون إلى طاقة إضافية خلال اليوم.

يحسن المزاج ويقلل التوتر، ويحتوي الموز على مادة التربتوفان، وهي حمض أميني يتحول في الجسم إلى السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة، ويساعد السيروتونين في تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق، مما يجعل تناول الموز خيار جيد لمن يعانون من التوتر اليومي.

يقوي جهاز المناعة، نظرًا لغناه بفيتامين C ومضادات الأكسدة، يساعد الموز في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض والعدوى، كما أنه يساهم في تسريع التئام الجروح وتقوية خلايا الجسم.

مفيد لصحة العظام، ويحتوي الموز على المغنيسيوم الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم، مما يعزز صحة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشتها، خاصة لدى كبار السن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.