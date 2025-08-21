القبض على طالب تسبب في إصابة طبيبة بحادث مروري بأكتوبر

ألقت قوات مباحث الجيزة القبض على طالب تسبب في إصابة طبيبة بحادث تصادم بين سيارته وسيارة المجني عليها أثناء سيرهما بالطريق الرئيسي بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وتم التحفظ على السيارتين، بينما تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.



وتلقى رئيس قطاع أكتوبر العميد أحمد نجم إخطارًا من رئيس مباحث أكتوبر أول المقدم محمد راغب يفيد فيه بإصابة طبيبة (44 سنة) أثناء سير سيارة ملاكي قيادتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حيث اصطدمت بها سيارة ملاكي من الخلف قيادة طالب (17 سنة).

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

