الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على طالب تسبب في إصابة طبيبة بحادث مروري بأكتوبر

تصادم سيارتين ووفاة
تصادم سيارتين ووفاة طبيبة والقبض على المتهم، فيتو

ألقت قوات مباحث الجيزة القبض على طالب تسبب في إصابة طبيبة بحادث تصادم بين سيارته وسيارة المجني عليها أثناء سيرهما بالطريق الرئيسي بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وتم التحفظ على السيارتين، بينما تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.


وتلقى رئيس قطاع أكتوبر العميد أحمد نجم إخطارًا من رئيس مباحث أكتوبر أول المقدم محمد راغب يفيد فيه بإصابة طبيبة (44 سنة) أثناء سير سيارة ملاكي قيادتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حيث اصطدمت بها سيارة ملاكي من الخلف قيادة طالب (17 سنة).

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ربة منزل في دعوى طلاق: حماتي خربت بيتي وزوجي حرمني من طفلتي بعد حضوري عزاء والدي

الركاب صوروه، الأمن يفحص فيديو سائق يقود حافلة تحت تأثير المخدرات بالمطرية

والدة شيماء جمال بعد إعدام القاضي أيمن حجاج وشريكه: كدا أقدر آخد عزاها وهدبح عجل

تنفيذ حكم الإعدام في القاضي أيمن حجاج وشريكه في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال

التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة والد حارس مرمى النادي الأهلي بالواحات

الأمن يفحص مقطع فيديو لـ رقص فنانة شهيرة داخل قاعة إحدى المحاكم

الإنقاذ النهري تنتشل جثمان طالب غرق في نهر النيل بالصف

ترحيل البلوجر علاء الساحر من الجيزة إلى القاهرة للمعارضة على حكم حبسه سنة

القبض على الراقصة بديعة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على السوشيال ميديا

القبض على سمسار وعامل لإتهامهما بالتحرش بسيدة في الجيزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباحث الجيزة قسم شرطة أول أكتوبر قطاع اكتوبر

الأكثر قراءة

مروة يسري تعترف: مستشارة مرسي قالت لي أنت بنت مبارك وهذا سر عدائي لـ وفاء عامر

يتعارض مع موقف القاهرة التاريخى، لابيد يقترح إسناد إدارة غزة لمصر مقابل شطب ديونها

ارتفاع الرومي والفلمنك، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

مزارعو البطاطس يدخلون نفق الخسائر.. وتوقعات بأسعار قياسية عام 2026 (فيديوجراف)

بعد بيان النيابة الليبية، عقوبة غير متوقعة في انتظار صاحب واقعة مزاح الأسد مع عامل مصري

الواقعة استمرت 4 ساعات والمتهم ارتدى نقابًا، كواليس سرقة شقة المطرب أحمد شيبة

كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة

مفاجأة جديدة من كريم محمود عبد العزيز لزوجته آن رفاعي على الهواء

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مزارعو البطاطس يدخلون نفق الخسائر.. وتوقعات بأسعار قياسية عام 2026 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads