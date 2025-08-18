الصور الأولى لتصادم سيارة مواد بترولية مع ملاكي بالسنبلاوين ونجاة 3 أشخاص

شهد طريق برهمتوش السنبلاوين في محافظة الدقهلية بالقرب من الشعالة حادث تصادم سيارة محملة بالمواد البترولية وآخرين ملاكي، ونجاة 3 أشخاص كانوا يستقلون الملاكي.

تصادم سيارة مواد بترولية وملاكي

وكانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة محملة مواد بترولية مع آخرين ملاكي علي طريق برهمتوش السنبلاوين.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين تصادم سيارة محملة بمواد بترولية مع آخرين ملاكي على طريق برهمتوش السنبلاوين.

نجاة 3 أشخاص في تصادم طريق السنبلاوين

وبالفحص تبين انقلاب سيارة البترول وتفريغ حمولتها على الطريق، وتهشم السيارة الملاكي وكان يستقلها 3 أشخاص وتم إخراجهم سالمين.

محضر بالواقعة للعرض علي النيابة

وجار فتح الطريق أمام المارة على طريق برهمتزش السنبلاوين ورفع آثار الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.