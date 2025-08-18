الإثنين 18 أغسطس 2025
الصور الأولى لتصادم سيارة مواد بترولية مع ملاكي بالسنبلاوين ونجاة 3 أشخاص

حادث على طريق السنبلاوين،
حادث على طريق السنبلاوين، فيتو

 شهد طريق برهمتوش السنبلاوين في محافظة الدقهلية بالقرب من الشعالة حادث تصادم سيارة محملة بالمواد البترولية وآخرين ملاكي، ونجاة 3 أشخاص كانوا يستقلون الملاكي.

تصادم سيارة مواد بترولية وملاكي

 وكانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة محملة مواد بترولية مع آخرين ملاكي علي طريق برهمتوش السنبلاوين.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين تصادم سيارة محملة بمواد بترولية مع آخرين ملاكي على طريق برهمتوش السنبلاوين.

 

نجاة 3 أشخاص في تصادم طريق السنبلاوين 

 وبالفحص تبين انقلاب سيارة البترول وتفريغ حمولتها على الطريق، وتهشم السيارة الملاكي وكان يستقلها 3 أشخاص وتم إخراجهم سالمين.

محضر بالواقعة للعرض علي النيابة 

 وجار فتح الطريق أمام المارة على طريق برهمتزش السنبلاوين ورفع آثار الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

