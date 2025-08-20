الأربعاء 20 أغسطس 2025
ربة منزل في دعوى طلاق: حماتي خربت بيتي وزوجي حرمني من طفلتي بعد حضوري عزاء والدي

ربة منزل ترفع قضية
ربة منزل ترفع قضية طلاق وحضانة ضد زوجها بالجيزة، فيتو

رفعت ربة منزل قضية طلاق للضرر وحضانة ضد طليقها بمحكمة الأسرة في جنوب الجيزة،  وكشفت الزوجة أمام القاضي الأسباب التي دفعها لذلك قائلة:  انها متزوجة منذ 3 سنوات وأنجبت طفلة وكان حياتها مع زوجها تعيش في هدوء حتى توفي حماها وجاءت حماتها لتعيش معها.

 وأوضحت أنها منذ هذه اللحظة وهي تعيش في مأساة بسبب تدخل حماتها في كل تفاصيل حياتها والتي وصلت لدرجة أنها حرضت زوجها أن يحرمها من زيارة والدتها المريضة لمدة 3 أشهر.

وأشارت إلى أن زوجها  نفذ تعليمات والدته وقام بتهديدها بالطلاق إذا خرجت من البيت، الأمر الذي دفع الزوجة لتلبية رغبته وتحمل كل الصعاب من أجل طفلتها.

 

وتابعت:" فوجئت بخبر وفاة والدي، فأسرعت بالخروج تاركة  طفلتي، وبعد العزاء فوجئت أن زوجها يمنعها من رؤية طفلتها الأمر الذي جعلها تلجأ الي القضاء لكي يعيد لها وطفلتها وحريتها من محبس زوجها ووالدته". 

 

