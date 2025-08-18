الإثنين 18 أغسطس 2025
بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

نقل مصابين، فيتو
نقل مصابين، فيتو

شهد طريق شربين - دكرنس في محافظة الدقهلية مصرع  سيدة وإصابة  5 آخرين، جراء حادث تصادم سيارتين ملاكي، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وإيداع الجثمان بالمشرحة.

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم 

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق شربين دكرنس، أمام مضرب فرعون.

أسماء الضحايا والمصابين في الحادث 

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع سيدة تدعى إيمان سامح السيد شحمه، 25 سنة، وإصابة كل من: إسلام محمد فتحي، 29 سنة، وعبدالفتاح محمد عبدالهادي، 28 سنة، وحنان السيد، 30 سنة، ومروة ممدوح الراجحي ممدوح، 37 سنة، وعلي محمد على عبدالرحمن، 32 سنة، بكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

تحرير محضر ونقل المصابين للمستشفى 

وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وإيداع الجثمان بالمشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها. 

