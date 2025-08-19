الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شوط أول سلبي بين الاتحاد والإسماعيلي في الدوري الممتاز

الإسماعيلي
الإسماعيلي

مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، تعادل فريق الإسماعيلي مع نظيره الاتحاد السكندري سلبيا، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

 

تاريخ مواجهات الإسماعيلي والاتحاد السكندري

وفيما يلي تاريخ مواجهات الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز:

عدد المواجهات: 120

فوز الإسماعيلي: 56

فوز الاتحاد السكندري: 33

التعادل: 31 

أهداف الإسماعيلي: 188

أهداف الاتحاد السكندري: 119

ويدخل الإسماعيلي مباراة الاتحاد السكندري، بحثا عن انتصاره الأول في الدوري الممتاز، حيث خسر في الجولة الأخيرة أمام بيراميدز بهدف نظيف.

وفي المقابل، يبحث الاتحاد السكندري أيضا عن فوزه الأول في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد الهزيمة في الجولتين الأولى والثانية.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الممتاز برصيد نقطة، من تعادل وهزيمة، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الأخير في الجدول دون نقاط بعد الهزيمة في أول مباراتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلي الاتحاد الدوري الممتاز الإسماعيلي والاتحاد

مواد متعلقة

فيريرا: دعم جماهير الزمالك للفريق أمر رائع، وألفينا سيكون له شأن عظيم

"حصلنا على تراخيص البناء"، بيان رسمي من الزمالك بعد أزمة سحب أرض النادي في 6 أكتوبر

شيكابالا يناشد الرئيس السيسي لحل أزمة سحب أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

أيمن يونس يضع روشتة عودة الفارس الأبيض: فيريرا مدرب مشروع.. وجون إدوارد يستحق الفرصة كاملة.. ابتعاد الزمالك عن التتويج بدورى أبطال إفريقيا «عيب»

حسام المندوه لـ"فيتو": سحب أرض الزمالك ضربة قاسية وقرار مفاجئ غير مفهوم

بمستند من مستشار الرئيس، الزمالك يرد على أزمة سحب أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

هشام نصر: وزارة الإسكان قررت سحب أرض فرع الزمالك في 6 أكتوبر والمجلس متفاجئ

عبد الناصر محمد: لا تحكموا على شيكو بانزا من مباراة واحدة وفتوح تعلم الدرس

الأكثر قراءة

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

بيان عاجل من وزارة الإسكان حول أزمة سحب أرض نادي الزمالك

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح على 6 شواطئ

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

رابطة اللاعبين المحترفين تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يصل حفل رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة ورعدية واضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

آخر تطورات أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء في البنك المركزي

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بمواجهة صعوبات صحية

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أحاديث لا تصح في شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads