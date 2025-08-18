عبد الناصر محمد: لا تحكموا على شيكو بانزا من مباراة واحدة وفتوح تعلم الدرس

تحدث عبد الناصر محمد عن الظهور الأول لشيكو بانزا بقميص الزمالك، مؤكدًا أن الحكم على اللاعب من مباراة واحدة أمر غير منطقي.

لا يجوز الحكم على شيكو بانزا من مباراة واحدة.. واللاعب يمتلك قدرات مميزة

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات خاصة لـ”راديو صوت الزمالك”: “ما معنى أن يتم تقييم لاعب من تسعين دقيقة فقط؟ نحن جميعًا في مجال كرة القدم وندرك أنه لا يمكن بناء رأي أو حكم كامل على لاعب من مباراة واحدة، فقد يكون موفقًا أو غير موفق في ظهوره الأول. التقييم يحتاج لمتابعة اللاعب أكثر من مرة حتى تتضح الصورة كاملة.”

وأضاف: “بانزا لاعب جيد جدًا، يجيد الاختراق سواء من العمق أو الأطراف، ويعرف كيف يضع نفسه في مواقع تهديفية داخل منطقة الجزاء. ربما يعاني في الوقت الحالي من مشكلة في اللمسة الأخيرة، لكن الجهاز الفني يعمل على تطوير هذا الجانب لديه.”

وواصل تصريحاته قائلًا: “عمومًا، بانزا لاعب محترم ويمتلك إمكانيات تؤهله ليكون إضافة قوية للزمالك خلال الفترة المقبلة.

عبد الناصر محمد: فتوح محترم وتعلم الدرس.. وانتظروا عودته بشكل جديد

فيما أشاد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك بـ أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي، مؤكدًا أنه تعلم الدرس وسيظهر بشكل جديد.

وشارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة مودرن سبورت المقبلة في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الناصر في تصريحات لـ "راديو صوت الزمالك": "تعاملت مع فتوح عندما كان في إنبي، وكنا سنضمه على سبيل الإعارة من الزمالك".

وتابع: "نادي إنبي كان له مستحقات متأخرة لدى الزمالك بشأن إسلام عوض، وكنا نرغب في شراء عقد فتوح ولكن الكابتن محمد صلاح قال لا يمكن أن يغادر فتوح الزمالك واستمر مع النادي لمدة موسم".

وأكمل: "فتوح شخص طيب جدا، وهو أخطأ ولكن يجب أن نتعامل مع الخطأ، فتوح يتدرب الساعة 2 ظهرا، وفتوح لم يكن منقطعا عن التدريبات، واعترف وقدم اعتذاره للنادي وللاعبين وللجماهير".

واختتم: "فتوح يتدرب بشكل جيد، وسيكون جاهزًا مع الفريق خلال الفترة الماضية، وسيعود حاجة تانية، وسيساعد نفسه".

