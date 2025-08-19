شيكابالا يناشد الرئيس السيسي لحل أزمة سحب أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

ناشد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك السابق، الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل حل أزمة أرض القلعة البيضاء في 6 أكتوبر.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك:

"فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي..

بصفتي أحد أبناء نادي الزمالك العريق، يشرفني أن أرفع إلى سيادتكم هذه المناشدة، ونحن نتابع يومًا بعد يوم الجهود العظيمة التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادتكم الرشيدة، من أجل ترسيخ مكانة مصر وتعزيز قوتها في مختلف المجالات".

وواصل: وكما أوليتم اهتمامًا كبيرًا بتعزيز القوة الناعمة لمصر، فإن نادي الزمالك بما يمتلكه من تاريخ مشرف وقاعدة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، يُعد ركيزة مهمة من ركائز هذه القوة الناعمة التي ترفع اسم الوطن عاليًا.

وتابع َ: وإيمانًا منا بالدور الوطني والرياضي والثقافي الذي يقوم به النادي، فإننا نلتمس من سيادتكم توجيه الرعاية والاهتمام اللازمين، بما يمكن نادي الزمالك من الاستمرار في أداء رسالته ودوره الوطني، ومواصلة مسيرته بما يليق بمكانته وبجمهوره الوفي.

وأضاف: كما نوجه رسالة إلى جماهير نادي الزمالك الكرام، بضرورة التكاتف والالتفاف حول ناديهم في هذه المرحلة الدقيقة، وتغليب المصلحة العامة للنادي فوق أي اعتبارات أو خلافات شخصية، بما يعكس دائمًا صورة الوفاء والانتماء التي عُرف بها جمهور الزمالك العظيم.

حسام المندوه لـ"فيتو": سحب أرض الزمالك ضربة قاسية وقرار مفاجئ غير مفهوم

فيما أعرب حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، عن صدمته من قرار وزارة الإسكان بسحب أرض فرع النادي في مدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن الخطوة جاءت مفاجئة وغير مفهومة، خاصة بعد صدور قرارات وزارية وتراخيص في سبتمبر 2024، تقضي بمد المهلة حتى سبتمبر 2026 لإنهاء الإنشاءات.

حسام المندوه يرد عبر فيتو على قرار سحب أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

واستند المندوه إلى خطاب رسمي صادر عن مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني بتاريخ 11 نوفمبر 2023، والذي أكد منح نادي الزمالك مهلة إضافية مدتها عامان اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الوزاري في سبتمبر 2024، لتنتهي المهلة في سبتمبر 2026، لاستكمال جميع الأعمال على قطعة الأرض المخصصة للنادي.

وقال حسام المندوه في تصريحات خاصة لـ فيتو: "إزاي بعد ما استلمنا الأرض من أقل من سنتين وبدأنا نشتغل بجدية ونسدد التزامات لتعديل الاشتراطات البنائية، وبدأنا في إبرام تعاقدات مع مؤسسات كبيرة وضخ أموال فعلية، فجأة نتفاجئ بقرار السحب؟ مين ليه مصلحة يهدم نادي الزمالك؟".

وتابع:"وزارة الإسكان منحتنا التراخيص في سبتمبر 2024 ومدت المهلة حتى سبتمبر 2026، فإزاي يتم سحب الأرض في أغسطس 2025؟ ده في وقت النادي بيواجه ظروف صعبة جدًّا، وأول ما بدأنا نقف على رجلينا اتوجهت لنا ضربة قاسية.

وتابع: "احنا كنا شغالين على إنشاء 24 ملعب عشان ننقل فريق الكرة ونخلق مساحات للأعضاء في ميت عقبة، لكن فجأة كل ده ينهار".

واختتم المندوه تصريحاته مؤكدًا أن هناك "شيئا غير مفهوم" وراء القرار، داعيًا الجهات المعنية لمراجعة الموقف وإنقاذ حلم جماهير الزمالك.

