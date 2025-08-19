أيمن يونس يضع روشتة عودة الفارس الأبيض: فيريرا مدرب مشروع.. وجون إدوارد يستحق الفرصة كاملة.. ابتعاد الزمالك عن التتويج بدورى أبطال إفريقيا «عيب»

فى إطار متابعة التحول الجذرى الذى أصاب منظومة الكرة فى نادى الزمالك على جميع المستويات، التقت فيتو مع الكابتن أيمن يونس، أحد رموز الزمالك السابقين، للحديث عن رؤيته لملامح الفريق فى المرحلة المقبلة، والفارق بين ما كان عليه الوضع فى الموسم الماضى وما بدأ يتشكل الآن، خاصة بعد دخول جون إدوارد على خط الإدارة الرياضية.

حوار كشف الكثير من التفاصيل، وأضاء زوايا مهمة حول ما يحتاجه الزمالك ليستعيد مكانته الطبيعية بين كبار القارة.

فى البداية.. رأيك فى ميركاتو الزمالك، وما أفضل صفقة؟

لا أستطيع الحكم بشكل كامل حتى تشارك كافة الصفقات الجديدة فى أكثر من مباراة وتبدأ فى صناعة الفارق، والأهم هو الناتج النهائي، والتقييم ليس بالقطعة، ولكن بشكل مبدئى هى صفقات مميزة.

كيف تقيم تجربة جون إدوارد مع الزمالك حتى الآن؟ وما توقعاتك لها؟

أى تجربة فى عالم كرة القدم تُقاس بالنتائج، وبكل تأكيد المقدمات مبشرة فى الزمالك، ولكن الأهم هو الاستمرار على هذا النهج، وأن تكون النتيجة النهائية مرضية.

ولكن ما تقييمك بشكل عام لرحلة جون إدوارد حتى الآن مع الزمالك؟

جون إدوارد قام بمجهود رائع ومميز فى وقت قصير، وأثبت أنه جدير بهذا المنصب، وهو يستحق هذه الفرصة فى الزمالك.

ماذا يحتاج الزمالك للعودة إلى منصات البطولات الكبرى، وخاصة الدورى ودورى أبطال إفريقيا؟

يحتاج الزمالك إلى الاستمرار على ما هو عليه الآن، والبناء على الماضي.

فتحقيق لقب الدورى ودورى أبطال إفريقيا أمر طبيعى بالنسبة للزمالك، فليس من المنطقى أن يبتعد الزمالك عن التتويج بدورى الأبطال الإفريقى طوال ما يزيد على عشرين سنة، كما أرى أن غياب الزمالك من الأساس عن المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا كارثة بكل المقاييس.

قطاع ناشئى الزمالك يمر بأزمة واضحة ولا يُدعم الفريق الأول، ما توجيهاتك لتطويره؟

الحقيقة، أضع أملًا كبيرًا على قطاع الناشئين بالزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة وأننى أُعلن أن قطاع الناشئين فى الزمالك يمتلك مواهب نادرة الوجود على مرّ التاريخ، ولذلك أتمنى أن يكون نواة للفريق الأول بالزمالك، وهذا ما اعتدنا عليه.

هل يستطيع يانيك فيريرا تحمّل الضغوط مع الزمالك، خاصة أنه صغير فى السن ولا يمتلك تجارب كثيرة؟

تحدى يانيك فيريرا هو تحدٍّ مهم للمدرب ولنا أيضًا، وتجربة تستحق الدعم، وستنجح بإذن الله تعالى.

هل ترى أن يانيك فيريرا قادر على تكرار مسيرة جوميز مع الزمالك؟

بشكل عام.. الزمالك يعيد تجربة جوميز مع يانيك فيريرا، وأتمنى أن يحقق نجاحات تُدوّن فى تاريخ الزمالك، خاصة أنه لا يزال صغيرًا فى السن، وأمامه مشروع كبير مع الزمالك.

لو كنت مسئولًا بنادى الزمالك، فأى قرار ستتخذه تجاه جون إدوارد وفيريرا لو تعثرت النتائج فى بداية الموسم؟

قولًا واحدًا، لا يوجد حساب فى وسط الموسم، الحساب يكون فى نهاية الموسم أو نهاية الخطة التى وضعها المدير الرياضى مع المدرب.

ما هو برأيك معيار تقييم التجربة الجديدة فى الزمالك، هل هو الحصول على بطولة الدورى أم تقديم عروض جيدة والمنافسة على المركز الثاني؟

الحقيقة أن الزمالك بالفعل ينافس على بطولة الدوري، وهذه مكانة الأبيض الطبيعية، ويجب على الجميع المحاربة على ذلك.

الزمالك نادى بطولات، ويلعب كل بطولة على هدف واحد، وهو حصد الكأس أو اللقب.

