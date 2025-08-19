الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

"حصلنا على تراخيص البناء"، بيان رسمي من الزمالك بعد أزمة سحب أرض النادي في 6 أكتوبر

حسين لبيب
حسين لبيب

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن أزمة سحب أرض النادي في 6 أكتوبر.

بيان الزمالك 

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لبحث الأمر الخاص بقيام جهاز حدائق أكتوبر بسحب أرض نادي الزمالك الجديد، رغم حصول النادي على كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لأعمال البناء والتشييد، والتي تثبت صحة موقفه.

ويشدد مجلس إدارة الزمالك على أنه جارٍ العمل على قدمٍ وساق ويتم التواصل مع كافة الجهات المعنية والقيام باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحفاظ على حقوق النادي وأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره مع موافاة جماهيره وأعضاء جمعيته العمومية بالتطورات أولًا بأول، والتأكيد بأن مجلس إدارة نادي الزمالك غير مسؤول عن أي تصريحات تتعلق بالأمر تُنشر أو تتداول خارج المنصات الرسمية الصادرة عن النادي.

ويناشد مجلس إدارة النادي جماهير النادي الوفية بعدم الالتفات لأي أخبار تُنشر خارج المنصات الرسمية للنادي، والتي تهدف لنشر معلومات مغلوطة لبث الفتنة بين صفوف جماهيره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك أرض الزمالك

مواد متعلقة

شيكابالا يناشد الرئيس السيسي لحل أزمة سحب أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

أيمن يونس يضع روشتة عودة الفارس الأبيض: فيريرا مدرب مشروع.. وجون إدوارد يستحق الفرصة كاملة.. ابتعاد الزمالك عن التتويج بدورى أبطال إفريقيا «عيب»

حسام المندوه لـ"فيتو": سحب أرض الزمالك ضربة قاسية وقرار مفاجئ غير مفهوم

بمستند من مستشار الرئيس، الزمالك يرد على أزمة سحب أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

هشام نصر: وزارة الإسكان قررت سحب أرض فرع الزمالك في 6 أكتوبر والمجلس متفاجئ

عبد الناصر محمد: لا تحكموا على شيكو بانزا من مباراة واحدة وفتوح تعلم الدرس

بعد الهجوم عليه، عبد الناصر محمد يرد على نجوم الزمالك القدامى

عبد الناصر محمد يكشف كواليس توليه منصب مدير الكرة بنادي الزمالك

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميني باص بطريق الأوتوستراد (صور)

وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

"حصلنا على تراخيص البناء"، بيان رسمي من الزمالك بعد أزمة سحب أرض النادي في 6 أكتوبر

مكتب نتنياهو عن صفقة غزة: قبول الصفقة مقابل الإفراج عن جميع الأسرى

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أحاديث لا تصح في شهر ربيع الأول

هل ينقطع بر الوالدين بوفاتهما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads