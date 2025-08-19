الثلاثاء 19 أغسطس 2025
رياضة

الدوري الممتاز، مواجهة قوية بين البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في صراع الوسط

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

الدوري الممتاز، يستضيف فريق البنك الأهلي اليوم الثلاثاء، نظيره كهرباء الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/ 2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في السادسة مساء، على استاد القاهرة الدولي، وتنقل مباشرة على شاشة أون سبورت 2.

ويبحث البنك الأهلي في مباراة اليوم أمام كهرباء الإسماعيلية عن الفوز الأول، بعد أن خسر أمام حرس الحدود في الجولة الماضية بهدف نظيف.

أما كهرباء الإسماعيلية الصاعد حديثا للدوري الممتاز، فيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق تعادلا بطعم الفوز في الجولة الأخيرة أمام بتروجت بهدفين لكل فريق.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز بنقطة واحدة من تعادل وهزيمة، في حين يحل كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ13، بنقطة وحيدة أيضا من تعادل وهزيمة.

الدوري الممتاز فريق البنك الأهلي كهرباء الاسماعيلية الدوري المصري مباراة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

