الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الدوري الممتاز، فاركو يواجه طلائع الجيش في مهمة البحث عن الفوز الأول

الدوري الممتاز، يستضيف فريق فاركو مساء اليوم، نظيره طلائع الجيش في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي. 2025/2026.

وتقام مباراة فاركو وطلائع الجيش في السادسة مساء، على استاد حرس الحدود بالإسكندرية، وتنقل مباشرة على قناة أون سبورت 1.

يدخل فاركو بقيادة أحمد خطاب المدير الفني، مواجهة اليوم بحثا عن فوز يرد الاعتبار، بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها في الجولة الأخيرة أمام الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وعلى الجانب الآخر، يبحث طلائع الجيش هو الآخر عن فوز ينعش المعنويات بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة.

ويحتل فاركو المركز الـ19 في جدول الدوري الممتاز بنقطة واحدة، حصل عليها من تعادل وهزيمة، وسجل لاعبوه هدفا واحدا وتلقت شباكه 4 أهداف.

أما طلائع الجيش فيحتل المركز الـ20 وقبل الأخير بنقطة واحدة أيضا، جمعها من تعادل وهزيمة، حيث سجل لاعبوه هدفا واحدا واستقبلت شباكه 4 أهداف.

