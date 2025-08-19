الثلاثاء 19 أغسطس 2025
بيراميدز يسعي لخطف الصدارة من المصري في الدوري الممتاز

بيراميدز والمصري،
بيراميدز والمصري، فيتو

مباراة بيراميدز والمصري، يلتقي في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء فريقا المصري وبيراميدز على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثالثة في الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز

تعد مواجهة بيراميدز والمصري هامة ومرتقبة ومن المنتظر أن تأتي مثيرة من كلا الفريقين. 

فريق المصري الذي يحتل قمة الدوري برصيد 6 نقاط يسعي لتحقيق الفوز وتعزيز احتلاله الصدارة وعدم التفريط فيها.

أما بيراميدز فياتي في الترتيب السابع برصيد 4 نقاط والفوز يقفز به لصدارة الدوري.

ومن هنا تأتي أهمية هذا اللقاء لكليهما

طاقم تحكيم مباراة المصري وبيراميدز 

محمود بسيوني، حكمًا للساحة 
محمود أبو الرجال، مساعد حكم أول 
هاني خيري، مساعد حكم ثان 
أحمد جمال: حكمًا رابعًا
عبد العزيز السيد  : حكم تقنية الفيديو 
طارق مصطفى  : مساعد حكم تقنية الفيديو.

 

قائمة بيراميدز في مواجهة المصري

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الفريق لمواجهة  المصري في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود عبد العاطي دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

ويغيب بسبب الإيقاف الثنائي وليد الكرتي ولاعب الوسط بلاتي توريه كما يغيب رمضان صبحي رغم جاهزيته وأيضا مصطفى فتحي وشريف إكرامي وعلي جبر.

