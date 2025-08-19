فيريرا: دعم جماهير الزمالك للفريق أمر رائع، وألفينا سيكون له شأن عظيم

اعتذر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عما حدث في المؤتمر الصحفي السابق عقب مباراة المقاولون العرب في مسابقة الدوري، بسبب عصبيته خاصة وأنه كان يعاني من آلام في الظهر، وهو ما دفعه لإنهاء المؤتمر بشكل سريع، وحرص على توضيح الأمور ويتمنى أن يقدر الجميع موقفه.

مدرب الزمالك يتحدث عن مواجهة مودرن سبورت

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري: "عملنا على استشفاء اللاعبين بشكل مناسب قبل اللقاء، وحصلنا على إجازة لمدة يوم وبدأنا بعدها الاستعداد للمباراة، ونتمنى أن تكتمل صفوف الفريق في ظل الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين في مباراة المقاولون العرب الأخيرة وفي التدريبات".



وأضاف يانيك فيريرا قائلًا: "دعم الجماهير في المباراة السابقة كان عظيمًا، ونحاول إسعادهم، مشيرا إلى أن الفريق افتقد بعض الأمور الفنية في لقاء المقاولون العرب وهو ما حرمنا من تسجيل أهداف، وتعلمنا من ذلك ونعمل على التطور من مباراة لأخرى من أجل الوصول لأفضل أداء".

وتابع المدير الفني:" واجهنا ظروفًا غير جيدة في المباراة السابقة، ومنها أرضية الملعب ولن نشكو كثيرًا، ولكن سنسعى للحلول الفنية في الفترة المقبلة".

وواصل:" سعداء بخوض مباراة مودرن سبورت المقبلة على استاد هيئة قناة السويس في ظل حالة الملعب الجيدة".

وفيما يخص عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية قال يانيك فيريرا: " تحدثت مع اللاعب لمدة ساعة قبل انتظامه في تدريب الأمس، ولمست منه الحماس والجدية، ووضح ذلك خلال خوضه للمران، وقدم فتوح مردودًا ممتازًا، وسيفيد الفريق في الفترة المقبلة في ظل إمكانياته التي يتمتع بها".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا:" البرازيلي خوان ألفينا قدم مردودًا جيدًا خلال مشاركته في الشوط الثاني للمباراة السابقة، وحاول كثيرًا وظهر له تأثير سريع مع الفريق، وسيكون له شأن في الفترة المقبلة، ونفس الأمر بالنسبة للفلسطيني عدي الدباغ، فهو لاعب متميز ومع تقديم الفريق الشكل الأفضل من الناحية الهجومية سيكون للاعب شكل جيد مع الزمالك".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت، يوم الخميس الموافق 21 أغسطس، وتنطلق صافرتها في التاسعة مساء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

تنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك في الدوري الممتاز

وكان الزمالك حقق الفوز في الأسبوع الأول على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، قبل أن تتوقف انتصاراته في الأسبوع الثاني ويتعادل مع المقاولون العرب.

وتعادل الزمالك بدون أهداف أمام المقاولون العرب في مباراة السبت الماضي، في الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

