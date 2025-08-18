هشام نصر: وزارة الإسكان قررت سحب أرض فرع الزمالك في 6 أكتوبر والمجلس متفاجئ

كشف هشام نصر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل أزمة فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن المجلس تفاجأ بقرار وزارة الإسكان بسحب الأرض دون إخطار رسمي أو توضيح للأسباب.

هشام نصر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

وأوضح هشام نصر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن الزمالك متعاقد بالفعل على إنشاء 24 ملعبًا، مشيرًا إلى أن مسؤولي وزارة الإسكان طالبوا القائمين على الأعمال بالخروج من الموقع بشكل مفاجئ، على الرغم من امتلاك النادي التراخيص القديمة التي تتيح له استكمال المشروع.

وأضاف: “لدينا خطاب رسمي من وزارة الإسكان بمد مهلة تعديل التراخيص لمدة عام كامل، وهو ما جعلنا نعمل في الموقع بشكل قانوني، لكننا فوجئنا بقرار السحب وإيقاف العمل اليوم”.

وتابع أن النادي كان يسعى لاستغلال المهلة القانونية من أجل استكمال فرع أكتوبر، مؤكدًا تمسك مجلس الإدارة بحل الأزمة وعدم التنازل عن حق الزمالك في الأرض، خاصة أنها تمثل إضافة كبيرة للقلعة البيضاء.

كما أشار نصر إلى صعوبة التواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث الموقف، لكونه متواجدًا خارج مصر حاليًا، مؤكدًا أن المجلس سيواصل تحركاته القانونية والرسمية لحماية حقوق النادي أن الزمالك متعاقد بالفعل على إنشاء 24 ملعبًا.

