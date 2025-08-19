أخبار الفن اليوم: تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لأنغام.. حقيقة بيع شقة العندليب الأسمر لرجل أعمال.. ودينا الشربيني ترد على أنباء توقف فيلم طلقني

شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم العديد من الأحداث الفنية، والتي جاءت كالتالي:



"تنتظر قرار عملية تانية"، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لأنغام

كشف مصدر مقرب من الفنانة أنغام في تصريحات لفيتو تفاصيل جديدة عن حالتها الصحية، وأكد أن الأطباء سيقررون دخولها لأجراء عملية أخرى بعد تراجع حالتها الصحية في الأيام الأخيرة.

وأضاف بناء على منظار استكشافي ستجريه خلال الأسبوع الحالي، سيتم تحديد موعد العملية التي ستجريها، أو تناول جرعة علاج مكثف في المرحلة القادمة.

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية بعض الأخبار حول بيع ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، لشقته الشهيرة الموجودة بمنطقة الزمالك، لرجل أعمال مصري شهير، وهذا ما أثار غضب محبي العندليب الأسمر، الذين انتقدوا تصرف العائلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



وأصدرت عائلة عبد الحليم حافظ، بيانًا كشفت فيه حقيقة الموضوع، حيث جاء فيه:" ترددت مؤخرًا بعض الأخبار، أن أسرة عبد الحليم حافظ باعت المنزل لرجل أعمال اسمه أحمد عيسي، وهناك البعض علق على الخبر بشكل سلبي، كما أن آخرون ادعوا أن المنزل إيجار قديم، في الوقت الذي ادعى البعض أن المنزل ملك لوزارة الثقافة".

أعرب الشاعر أحمد سويلم، عضو نقابة اتحاد كتاب مصر، عن غضبه واستيائه بعد إحالته للتحقيق من قبل النقابة.

وفي تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أكد الشاعر أحمد سويلم، بضرورة الحفاظ على هذا الكيان العظيم الذي ترأسه قامات أدبية وفكرية كبيرة في السابق، مثل الأديب الكبير توفيق الحكيم، مشيرًا إلى أن هذا الانحراف الذي حدث مؤخرًا يرجع إلى "أطماع شخصية" من قبل رئيس الاتحاد الذي قام باستقطاب عدد كبير من الأعضاء الموالين له.

ردت الفنانة دينا الشربيني، للمرة الأولى على أنباء توقف تصوير فيلم طلقني بسبب أزمة مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، بعدما قامت بإلغاء متابعته

و أكدت دينا الشربيني أن فيلمها مع كريم محمود عبد العزيز مستمر، موضحة:" بعد الشر الفيلم موقفش، وإحنا مكملين وإن شاء الله الفيلم هيعجب الناس".

أكد الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، لـ"فيتو" على هامش افتتاح معرض "صوت مصر" الذي يستضيفه مجمع الفنون بقصر عائشة فهمي وينظمه القطاع، أن المعرض يهدف إلى إحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم، ويُعد دليلًا قويًا على دور الفنانين الفاعل في تشكيل الوعي المصري.



وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري

رحلت عن عالمنا الفنانة السورية إيمان الغوري، أحد أبرز الوجوه الفنية في سوريا.

يعكف الفنان أحمد العوضي في الوقت الحالي على التجهيزات اللازمة لمسلسله الجديد “علي كلاي” المقرر أن يخوض سباق رمضان 2026، وسيخضع العوضي في المرحلة القادمة للتدريب على الملاكمة على يد مدرب خاص من أجل العمل.

كشف الفنان محمد محمود في تصريحات لفيتو عن كواليس فيلم “طلقنى” الذى يشارك فيه مع الفنانة دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز، مؤكدًا أن التصوير يسير بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن أسرة العمل حصلت على إجازة يومين فقط من أجل بناء ديكورات جديدة للعمل.



وقال: “لا يوجد خلافات بين كريم ودينا في العمل، وما يتردد عن خلافات في علاقتهما ليس له أساس من الصحة، فهم أصدقاء منذ فترة طويلة، وليست المرة الأولى التي يتم التعاون بينهما”.



كشف سام هولاند، شقيق الممثل توم هولاند، عن سر علاقة الثنائي الأشهر في عالم هوليوود.



وقال سام في تصريحات صحفية، إنه يرسل وصفات نباتية إلى شقيقة الممثل، ليتمكن من طهي وجبات زيندايا أثناء انشغالها بالتصوير، مضيفا: "لقد اختبرها واحدة تلو الأخرى واستمتع بها حقًا".

