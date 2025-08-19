وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري

رحلت عن عالمنا الفنانة السورية إيمان الغوري، أحد أبرز الوجوه الفنية في سوريا.

وأعلنت نقابة الفنانين في سوريا خبر الوفاة قبل قليل، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية نعي جاء فيه: “تعازينا القلبية بوفاة الزميلة الفنانة القديرة إيمان الغوري، إنا لله وإنا إليه راجعون".

معلومات عن إيمان الغوري

الفنانة إيمان الغوري ممثلة سورية من مواليد 8 مايو 1967، درست التمثيل وحصلت على دبلوم تمثيل من معهد السينما الحكومي في موسكو عام 1993.

شاركت في عدة أعمال، مثل فيلم تراب الغرباء (1997) ومسلسلات أحلام أبو الهنا (1996) ويوميات جميل وهناء (1997) وتل اللوز (1996) وشو حكينا (2001).

