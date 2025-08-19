وزير الثقافة: "صوت مصر" ليس مجرد لوحات فنية بل حقبة تاريخية كاملة (فيديو)

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، معرض "صوت مصر" في مجمع الفنون بالزمالك، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي تقيمها الوزارة احتفالًا بـ "عام كوكب الشرق أم كلثوم".

وأكد الوزير أن المعرض يتجاوز كونه مجرد فعالية فنية تقليدية، ليقدم "تجربة تاريخية وفنية متفردة"، مشيرًا إلى أن المعرض لا يقتصر على عرض انعكاسات شخصية أم كلثوم كفنانة عظيمة، بل يجسد حقبة زمنية كاملة بما شهدته من تحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية، ويعكس الزخم الفني الذي ساد خلال عقود الخمسينيات والستينيات وحتى منتصف السبعينيات.

وأكد هنو أن هدف المعرض هو "إعلاء القيم الجمالية والوعي الفني" لدى الأجيال الجديدة، وأن وزارة الثقافة تولي اهتمامًا كبيرًا بـ "أعلام مصر العظيمة وقدرتها على التأثير الإقليمي" من خلال القوى الناعمة المتمثلة في الفن والثقافة.

وأضاف الوزير أن "قائمة رموز مصر طويلة للغاية"، وأن معرض "صوت مصر" ليس الأخير الذي يكرم شخصيات تركت بصمة راسخة في تاريخ الفن المصري والعربي، معتبرًا أن هؤلاء هم من يمنحون القدرة المؤسسية للدولة المصرية.

وصف الوزير المعرض بأنه "تجربة كاملة" تجمع بين الجانب الفني والمعلوماتي، حيث يضم لوحات فنية ولوحات إرشادية تثري معرفة الشباب، بهدف "رفع الوعي وتعزيز الهوية المصرية".

معرض "صوت مصر"

المعرض، الذي ينظمه ويشرف عليه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، يُعد تجربة بصرية ووثائقية فريدة. يهدف إلى استعادة ملامح السيرة الاستثنائية لـ "مطربة الشعب" من خلال رؤية فنية تجمع بين الأعمال التشكيلية المعاصرة، والوثائق الصحفية، والمقتنيات الأصلية لأم كلثوم، لتعكس قيمتها ومكانتها في الوجدان المصري والعربي.

