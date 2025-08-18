أخبار الفن اليوم.. مصدر بالمهن التمثيلية يكشف العقوبة المتوقعة لـ بدرية طلبة.. والد أنغام يكشف حالتها الصحية بعد إزالة ورم البنكرياس.. تفاصيل عودة محمود سعد لشاشة التليفزيون المصري

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة، وكانت كالتالي:

تخضع الفنانة بدرية طلبة للتحقيق بنقابة المهن التمثيلية الأربعاء القادم، ومن المقرر أن يقوم بالتحقيق لجنة من مستشاري مجلس الدولة، وذلك بسبب ما صدر منها من تجاوزات مع الجمهور في بث مباشر عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدثت مع المتابعين بشكل عنيف بعد تعرضها للهجوم والتجاوز من قبل البعض بعد اتهامات طالتها بقتل زوجها.





قال الموسيقار محمد على والد المطربة أنغام إن حالتها الصحية في الوقت الحالي من الطبيعي أن تكون بين التراجع والتقدم، وذلك بسبب العملية الجراحية التي أجرتها والمضاعفات التى من المحتمل أن تتعرض لها.

افتتح وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، منذ قليل، المعرض الفني الكبير "صوت مصر" بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) بالزمالك، وذلك في إطار البرنامج الثقافي والفني لوزارة الثقافة احتفاءً بعام كوكب الشرق أم كلثوم.





رد المنتج السينمائي أحمد السبكي على تصريحات طليقة سفاح التجمع، التى هاجمت فيها فيلم "سفاح التجمع" مبدية تضررها من الفيلم، قائلا: " أنا مالي ومالها، فيلم سفاح التجمع لا يمت بأى صلة لها، والقضية كلها تشابه أسماء".





استقبل الإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلامي والكاتب الصحفي محمود سعد، وعلاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار والصحفي محمد هاني رئيس الشبكة والمهندس علي سالم عضو المجلس الاستشاري بالهيئة الوطنية للإعلام.

تصدر اسم الفنان اللبناني فضل شاكر حديث مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار بوستر حفل له في دبي يوم 28 أغسطس مع الإماراتي حسين الجسمي.



وسرعان ما تفاعل الجمهور مع بوستر الحفل المنتشر، لمعرفة حقيقة الأمر ومعرفة الشركة المنظمة، خاصة أن فضل شاكر متواجد في مخيم عين الحلوة منذ سنوات في لبنان.



انتهى المخرج كريم الشناوي من عملية المونتاج اللازمة لفيلم “السادة الأفاضل” الذي يقوم ببطولته النجمان محمد ممدوح وطه الدسوقي، ومن الممكن أن يتم عرضه منتصف شهر سبتمبر القادم، بناء على رغبة الجهة المنتجة للعمل.





حقق فيلم "الشاطر" الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة والفنانة هنا الزاهد، ليلة أمس الأحد، إيرادات بلغت حوالي 1,052,600 جنيه.



“الشاطر” بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، خالد الصاوي، مصطفى غريب، محمد القس، وعادل مكرم، ومن إخراج أحمد الجندي.

