"الناشرين المصريين" يشارك في إطلاق تقرير جديد لمنظمة اليونسكو بعنوان "صناعة الكتاب في إفريقيا"

شارك اتحاد الناشرين المصريين في فعالية إطلاق تقرير جديد لمنظمة اليونسكو بعنوان "صناعة الكتاب في إفريقيا: التوجهات، التحديات، وفرص النمو"، والتي نظمها مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة.

وسلط التقرير الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه مصر كمركز ثقافي ونشري يربط شمال إفريقيا بجنوبها، واحتوى على فصل خاص عنها، مع تقديم توصيات لتعزيز صناعة النشر في القارة الإفريقية.

فعاليات إطلاق تقرير اليونسكو

وافتتحت الفعالية الدكتورة نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو لمصر والسودان، بكلمة تلتها عرض رسمي للتقرير، وتضمنت الفعالية جلستين نقاشيتين رئيسيتين:الجلسة الأولى:

"مصر كمركز ثقافي ونشري يربط شمال إفريقيا بجنوب الصحراء"..

وشارك في هذه الجلسة كل من فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وأحمد القرملاوي، الرئيس التنفيذي لدار ديوان، والدكتورة هويدا كامل، مدير عام العلاقات الثقافية الخارجية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والدكتور عماد الدين الأكحل، مراجع تقرير اليونسكو.

وأكد اتحاد الناشرين المصريين خلال مشاركته استعداده التام للتعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية المعنية لضمان استدامة وتطور قطاع النشر الإفريقي، وتعزيز دور مصر الريادي في هذا المجال.

والجلسة الثانية: "مستقبل النشر في إفريقيا: التوجهات، التحديات والفرص"..

شارك في الجلسة الثانية كل من الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والأستاذ أحمد رشاد، عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للناشرين، والأستاذ شريف بكر، المدير العام لدار العربي للنشر وعضو لجنة حرية النشر بالاتحاد الدولي للناشرين، والدكتور شوقي سالم، رئيس مركز ألكس للمكتبات والمعلومات.

حضر الفعالية أيضًا عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، وهم: الأستاذ محمد عبد المنعم الأمين العام للاتحاد، والأستاذ محمود عبد النبي رئيس لجنة العلاقات العامة والتسويق، والأستاذة نيفين التهامي رئيس لجنة التطوير المهني.

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