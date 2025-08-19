بعد ما تردد عن خلافات، محمد محمود يكشف كواليس فيلم طلقنى ويؤكد لا مشاكل بين كريم ودينا

كشف الفنان محمد محمود في تصريحات لفيتو عن كواليس فيلم “طلقنى” الذى يشارك فيه مع الفنانة دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز، مؤكدًا أن التصوير يسير بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن أسرة العمل حصلت على إجازة يومين فقط من أجل بناء ديكورات جديدة للعمل.



وقال: “لا يوجد خلافات بين كريم ودينا في العمل، وما يتردد عن خلافات في علاقتهما ليس له أساس من الصحة، فهم أصدقاء منذ فترة طويلة، وليست المرة الأولى التي يتم التعاون بينهما”.



ردت الفنانة دينا الشربيني، للمرة الأولى على أنباء توقف تصوير فيلم طلقني بسبب أزمة مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، بعدما قامت بإلغاء متابعته.



دينا الشربيني ترد على أنباء توقف فيلم طلقني

وأكدت دينا الشربيني أن فيلمها مع كريم محمود عبد العزيز مستمر، موضحة:" بعد الشر الفيلم موقفش، وإحنا مكملين وإن شاء الله الفيلم هيعجب الناس".

كان السيناريست أيمن بهجت قمر رد على الأنباء التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية، وزعمت توقف تصوير فيلم طلقني لكريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، خاصة بعدما قامت الأخيرة بإلغاء متابعته عبر إنستجرام.

فيلم "طلقني"

الفيلم ينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية، ويُتوقع عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشهد مشاركة عدد من النجوم، من بينهم أحمد عناني، ياسمين رحمي، محمود فارس، محمود حافظ، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

