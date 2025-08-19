بعد إحالته للتحقيق بتهمة "عداء وزارة الثقافة"، سويلم: النقابة تصادر حق إبداء الرأي

أعرب الشاعر أحمد سويلم، عضو نقابة اتحاد كتاب مصر، عن غضبه واستيائه بعد إحالته للتحقيق من قبل النقابة.

تأتي هذه الخطوة في ظل حالة من الغضب العام بين عدد كبير من الأدباء والشعراء أعضاء النقابة، الذين يرون أن مسار الاتحاد قد انحرف بشكل كبير منذ تولي الدكتور علاء عبد الهادي رئاسته.

وفي تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أكد الشاعر أحمد سويلم، بضرورة الحفاظ على هذا الكيان العظيم الذي ترأسه قامات أدبية وفكرية كبيرة في السابق، مثل الأديب الكبير توفيق الحكيم، مشيرًا إلى أن هذا الانحراف الذي حدث مؤخرًا يرجع إلى "أطماع شخصية" من قبل رئيس الاتحاد الذي قام باستقطاب عدد كبير من الأعضاء الموالين له.

وانتقد الشاعر سويلم بشدة هذه الممارسات، مؤكدًا أن أي عضو ينتقد أو يعبر عن رأيه يتم إحالته للتحقيق، وفي حال عدم حضوره يتم إحالته للتأديب.

وقال سويلم: "هذا لم يحدث في أي نقابة رأي، أنا عضو في نقابة الصحفيين، ولم يحدث أن قامت النقابة بإحالة أي عضو للتحقيق بسبب رأيه".

وأضاف: "أخيرًا، وبعد مقال كتبته، فوجئت بإحالتي للتحقيق بتهمة استعداء وزارة الثقافة على اتحاد الكتاب، والإضرار بسمعة الاتحاد والإساءة إليه. إنها اتهامات مرسلة وغير قانونية بالمرة".

وكشف سويلم عن أن خطاب الإحالة للتحقيق كان يحمل توقيع موظف في الاتحاد، وليس رئيس النقابة أو نائبه أو السكرتير، كما ينص القانون.

واعتبر أن هذا الإجراء بمثابة "إهانة للعضو وازدراء واحتقار"، مشددًا على أن مخاطبة عضو في مجلس الإدارة من قبل موظف أمر لا يليق وغير قانوني.

وأكد سويلم أنه رد على خطاب الإحالة بخطاب مسجل بعلم الوصول، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يضمن حرية التعبير عن الرأي للمواطنين.

وتساءل: "كيف لنقابة اتحاد الكتاب أن تصادر حقنا في إبداء الرأي، حتى وإن كان مخالفًا لرأيها أو عقيدتها؟".

أحمد سويلم يناشد وزارة الثقافة لانقاذ اتحاد الكتاب

وأتى ذلك بعد أن وجه الشاعر أحمد سويلم اتهامات مباشرة لـرئيس اتحاد الكتاب بالتحايل على وزارة الثقافة وتمرير تعديلات قانونية وصفها بـ"المشبوهة" التي تهدف إلى إبطال دور الوزارة في الإشراف على الاتحاد، وقد جاءت هذه الاتهامات في منشور للشاعر على وسائل التواصل الاجتماعي، ناشد فيه وزير الثقافة بالتدخل العاجل وإعادة النظر في الإجراءات التي اتخذت مؤخرًا.

في منشوره الذي حمل عنوان "رسالة أخرى لمعالي وزير الثقافة"، أعرب سويلم عن اعتقاده بأن رئيس الاتحاد تمكن من "مراوغة وخداع" وزير الثقافة، وإقناعه بـ"إنجازات وهمية"، وهو ما أدى إلى تكريمه وتوقيع بروتوكول تعاون معه، والأخطر من ذلك، حسب الشاعر، هو أن رئيس الاتحاد قدم مشروع تعديل قانون الاتحاد إلى مجلس النواب "باسم الحكومة"، دون أن يُدقق الوزير في مواده أو يقرأها بعناية.

وأكد سويلم أن هذه التعديلات "مشحونة بالألغام"، وأنها تمنح رئيس الاتحاد "سلطة مطلقة" وتلغي تمامًا مرجعية وزارة الثقافة أو أي جهة أخرى.

ويشير إلى أنه لو كان الوزير قد قرأ هذه المواد، لأوقف التعاون مع الاتحاد وسحب التكريم وأحبط مشروع القانون.

وكشف الشاعر أحمد سويلم عن أبرز المواد المثيرة للجدل في مشروع القانون المقترح، موضحًا كيف أنها تهدف إلى تحصين سلطة رئيس الاتحاد وتغييب دور وزارة الثقافة:

المادة الأولى: تقترح استبدال اسم "اتحاد كتاب مصر" بـ"نقابة اتحاد كتاب مصر"، وهو لقب، حسب سويلم، أطلقه الرئيس على الاتحاد من تلقاء نفسه منذ سنوات.

المادة ٢٩: ألغى المشروع المقترح المادة التي تلزم الاتحاد بإخطار وزارة الثقافة بصورة من دعوة اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها.

المادة ٣٠: عدلت هذه المادة لتلغي حق وزير الثقافة في الطعن على انتخابات رئيس الاتحاد وأعضاء المجلس، وحصرت حق الطعن على عضو النقابة فقط.

المادة ٦١: ألغى المشروع وجود المستشار القانوني لوزارة الثقافة في لجنة التحقيق مع الأعضاء، واستبدله بمقرر اللجنة القانونية بالمجلس.

المادة ٦٢ و٦٣: حذف مشروع التعديل ممثل وزارة الثقافة من هيئة التأديب الابتدائية، وألغى وجود وكيل وزارة الثقافة الذي كان يترأس هيئة التأديب الاستئنافية.

المادة ٧٣: ألغى المشروع المادة التي كانت تشترط موافقة وزير الثقافة على نفاذ مواد القانون.

وتساءل الشاعر في نهاية منشوره عما إذا كان وزير الثقافة قد اطلع على هذه التعديلات ووافق عليها، معتبرًا أن صمت الوزارة "قد يترك الأعضاء في صراع دائم" دون مرجعية.

وشدد على أن دوافعه ليست شخصية أو لأجل منصب، مشيرًا إلى أن لديه "اكتفاءً ذاتيًا ونفسيًا وأدبيًا" بفضل مسيرته الأدبية الحافلة التي أنتجت أكثر من مئة وأربعين كتابًا.

واختتم سويلم رسالته بنداء لوزير الثقافة للخروج عن صمته وتقديم إجابة "واضحة وصريحة وشافية" لإنقاذ الاتحاد من "مزيد من الانهيار والضياع".

