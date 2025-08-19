رئيس الفنون التشكيلية: معرض "صوت مصر" يؤكد دور الفن في بناء الوعي (فيديو)

أكد الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، لـ"فيتو" على هامش افتتاح معرض "صوت مصر" الذي يستضيفه مجمع الفنون بقصر عائشة فهمي وينظمه القطاع، أن المعرض يهدف إلى إحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم، ويُعد دليلًا قويًا على دور الفنانين الفاعل في تشكيل الوعي المصري.

وأشار قانوش إلى أن حضور أم كلثوم القوي في وجدان الشعب المصري، رغم مرور 50 عامًا على وفاتها، يتجلى بوضوح من خلال الأعمال الفنية المعروضة، التي لا تقتصر على ما أُنتج في حياتها، بل تشمل أيضًا أعمالًا جديدة لفنانين قاموا برسمها ونحت تماثيل لها بعد رحيلها، مضيفًا أن عدد الكتب التي صدرت عنها بعد وفاتها يفوق ما صدر في حياتها، وهو ما يؤكد على الأثر المؤثر للفن في بناء الوعي المجتمعي والوطني.

وكشف رئيس القطاع عن خطة لإقامة معارض مماثلة لشخصيات مصرية أخرى في مجمع الفنون، بهدف توسيع نطاق المعارض لتشمل "صورة مصر" الكاملة، بالإضافة للمعرض الذي يتم التحضير له حاليًا وهو يتتبع تفاعل الفنان المصري مع أحداث المائة عام الماضية، بدءًا من القرن التاسع عشر وصولًا إلى ما بعد ثورة 30 يونيو.

وفي سياق آخر، وردًا على مقترح نقل الأعمال الفنية الحديثة إلى متحف أم كلثوم، أوضح الدكتور قانوش أن متحف أم كلثوم له فلسفة عرض خاصة به، ولكن القطاع يرحب بالفكرة، وسيحرص على دراستها بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، وأشار إلى أن القطاع سيسعى للتفاوض مع الفنانين ومقتني الأعمال، نظرًا لأن جزءًا كبيرًا منها ليس مملوكًا للقطاع مباشرة.

وفيما يتعلق بالدعم المقدم للفنانين، أكد قانوش أن قطاع الفنون التشكيلية يدعم المواهب من جميع الأعمار، بدءًا من الأطفال وصولًا إلى الفنانين الرواد، وأوضح أن القطاع يقدم بشكل يومي أنشطة موجهة للأطفال والشباب، تشمل ورش عمل ودورات تدريبية، بالإضافة إلى فعاليات رئيسية مثل "صالون الشباب" الذي يستقبل سنويًا ما لا يقل عن 1000 عمل من الخريجين، ويقدم لهم عددًا كبيرًا من الجوائز.

واختتم رئيس القطاع حديثه بالحديث عن المتاحف التابعة للقطاع، والتي يزيد عددها على 200 موقع، أبرزها متحف محمد محمود خليل ومتحف الفن الحديث، والتي تضم ما لا يقل عن 40 ألف قطعة فنية لفنانين مصريين وعالميين. ودعا الجمهور لزيارة هذه المتاحف التي تفتح أبوابها يوميًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ما عدا يوم الاثنين.

معرض "صوت مصر"

المعرض، الذي ينظمه ويشرف عليه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، يُعد تجربة بصرية ووثائقية فريدة. يهدف إلى استعادة ملامح السيرة الاستثنائية لـ "مطربة الشعب" من خلال رؤية فنية تجمع بين الأعمال التشكيلية المعاصرة، والوثائق الصحفية، والمقتنيات الأصلية لأم كلثوم، لتعكس قيمتها ومكانتها في الوجدان المصري والعربي.

