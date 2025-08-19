"تنتظر قرار عملية تانية"، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لأنغام

كشف مصدر مقرب من الفنانة أنغام في تصريحات لفيتو تفاصيل جديدة عن حالتها الصحية، وأكد أن الأطباء سيقررون دخولها لأجراء عملية أخرى بعد تراجع حالتها الصحية في الأيام الأخيرة.

وأضاف بناء على منظار استكشافي ستجريه خلال الأسبوع الحالي، سيتم تحديد موعد العملية التي ستجريها، أو تناول جرعة علاج مكثف في المرحلة القادمة.

تصريحات والد أنغام

وكان الموسيقار محمد على والد المطربة أنغام قال إن حالتها الصحية في الوقت الحالي من الطبيعي أن تكون بين التراجع والتقدم، وذلك بسبب العملية الجراحية التي أجرتها والمضاعفات التى من المحتمل أن تتعرض لها.



وأضاف في تصريحات لـ فيتو: “أنغام أجرت عملية إزالة ورم من البنكرياس، وتواصلت معها صباح اليوم، وحالتها الصحية جيدة نوعًا ما عن أمس".



وكان الإعلامي محمود سعد حرص على الكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام، قائلا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “لكل جمهور أنغام اللي بيسألوا عليها طول الوقت.. كان في اتصال من دقائق علشان أطمئن على صحتها.. حتى هذه اللحظة أنغام تعاني من ألم شديد جدا.. كانت بدأت تأكل من أيام لكن دلوقتي في تراجع بسبب الألم”.

وأضاف: “تحاليلها فيها أرقام كويسة الحمد لله وأرقام تانية لسه مش مظبوطة وعلشان كده يمكن يعملوا تدخل غير جراحي الفترة اللي جاية”.



وتابع: “مفيش أي كلام حاليا على موعد خروج من المستشفى..دعواتكم ربنا يخفف عنها الألم ويشفيها وترجع بألف سلامة إن شاء الله”.

الحالة الصحية لـ أنغام

وكانت أنغام خضعت لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من على البنكرياس، وأجرت بعدها العديد من الفحوص الطبية الدقيقة التي كشفت عن ضرورة التدخل الجراحي مرة أخرى من أجل استئصال ما تبقى من الكيس.

