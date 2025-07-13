عبد الحليم حافظ يرفض العالمية بسبب إسرائيل

نجح الفنان عبد الحليم حافظ فى مشواره الفنى من حيث الغناء والتمثيل ــ ولد 1929، رحل 1977 ــ وعاش حياته مطورا فى أعماله وفى اختيار كلمات أغانيه وألحانه فكان سر بقائه فى قلوب الملايين تعاونه مع كبار الشعراء والملحنين الذين كانوا وراء نجاح معظم أعماله، كان يغنى ما يحبه الناس، فإذا وجد الشارع يميل إلى الشعبى على الفور يقدم أغنية شعبية، لكنه كان يغنى بطريقته.

بالإضافة إلى أن السينما كانت تلعب دورا مهما، فالملعب الحقيقى لـ عبد الحليم حافظ كان السينما، ومن هنا كانت أجمل الأغانى التى قدمها خلال مشواره من خلال أفلامه الوسادة الخالية، شارع الحب، حكاية حب، معبودة الجماهير، دليلة، لحن الوفاء وأخيرا أبى فوق الشجرة.

عاش متضامنا مع العروبة

عرف عبد الحليم حافظ بمطرب الثورة، فهو من أكثر مطربى جيله الذين تركوا وراءهم أغانى وطنية. قدم أكثر من 65 أغنية للثورة وللعروبة وهو أيضا من أكثر المطربين الذين عاشوا متضامنين مع الشعب الفلسطيني، سافر إلى غزة متضامنا، وغنى فى مصر وخارج مصر لفلسطين وللعروبة.

حليم والأبنودي رفقاء أغنية المسيح

وفى لندن بقاعة ألبرت هول وقف عبد الحليم حافظ يغنى أنشودة تهاجم همجية الصهيونية فى معاملة الشعب الفلسطينى الذى شبهه الأبنودى بمسيح العصر بعنوان "المسيح" للشاعر عبد الرحمن الأبنودى وتلحين الموسيقار بليغ حمدى.

عبد الحليم حافظ وعمر الشريف فى أيامنا الحلوة



ومع النجاح الساحق وشهرته التى طالت العالم، تطلعت احلام الفنان عبد الحليم حافظ إلى العالمية لكنه لم يصل إليها برغبته، فقد توسط صديقه الفنان عمر الشريف عن طريق احد معارفه الى اختيار عبد الحليم حافظ لبطولة فيلم إسبانى أمريكى باسم "الرجل المسدس" كتبه السينارست الأمريكي روبرت هاتون وكان من المفترض ان يغنى فيه بألحان الغجر المنتشرين فى إسبانيا أغانى فولكلورية راقصة.

جليل البندارى يحكى



يحكى الفيلم كما كتب الناقد جليل البندارى فى مذكرات عبد الحليم حافظ التى كتبها بعنوان (جسر التنهدات) قصة شابين يقومان بالسطو على أحد البنوك فى ولاية تكساس الأمريكية، ويطاردهما أحد رجال البوليس فيطلق أحدهما الرصاص على الجندى ويقتله، واستطاع الشابان الهرب، وفى مكان اختبأ فيه اللصين يعاتب أحدهما الآخر لماذا قتل الجندى وكان يمكن أن يصيبه فقط، ويتفادى إزهاق روحه؟ ويقرر الانفصال عن زميله ويطالبه بنصيبه حتى يرحل لرغبته عدم إراقة أى دماء فى عملية السطو، ويرفض القاتل إعطاءه نصيبه وأخرج مسدسه واطلق عليه طلقة أصابته وهو يقول له هذا هو نصيبك، ويهرب القاتل وتطارده الشرطة دون جدوى.



أما دور عبد الحليم حافظ فى الفيلم فهو شاب يتقابل مع القاتل ويكتشف أنه القاتل الذى أعلنت الشرطة عن مكافأة 5000 دولار لمن يرشد عنه، ويواجه القاتل الذى يساومه إلا أن الشاب الذى يقوم بدوره عبد الحليم فى غفلة منه يمسك المسدس ويصوبه تجاه القاتل ويقتاده إلى الشرطة لكنه يقابل والد القاتل الذى يرى بعينيه مشهد شخص يهدد ابنه بالمسدس فيطلق الأب النار على الشاب فيقع قتيلا وهو يقول "كانت غلطتى أن قاومت الشر بالشر لكن هناك من يعالج الشر بالخير ولا يموت بالرصاص مثلى".

عبد الحليم حافظ مع عبد السلام النابلسى فى شارع الحب



كان من المفترض أن يغنى عبد الحليم حافظ الذى قدم الغناء الوطنى والعاطفى والشعبى أغنية فولكلورية فى الفيلم وهى من أغانى الغجر الرحالة المعروفين فى إسبانيا ووسط أوروبا ومن هنا كان اختياره مطربا قبل أن يكون ممثلا.

كانت النكسة عائقا



كانت فرصة عمر عبد الحليم حافظ ليصبح واحدا من نجوم العالم فى تمثيل وغناء ألحان الغجر ويصبح نجما عالميا مثل صديقه عمر الشريف، إلا أن نكسة يونيو 67 واحتلال إسرائيل للأراضى العربية كانت حائلا دون عالمية حليم فبعد الهزيمة اتجه حليم إلى الأغانى الوطنية ونسى العالمية ورفض أى تعامل مع مؤسسات أجنبية لدول كانت تؤيد إسرائيل.



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