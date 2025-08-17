أخبار الفن اليوم: تفاصيل غرق مدير التصوير تيمور تيمور... محمود سعد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لأنغام.. 10 صور ترصد حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

كشفت الإعلامية لميس الحديدي تفاصيل غرق مدير التصوير تيمور تيمور، بمنطقة سيدي حنيش بمحافظة مرسى مطروح، حيث كتبت منشورًا مطولًا قالت خلاله: “مأساة تيمور.. وفاة تيمور تيمور مدير التصوير الشاب الموهوب مأساة أصابتنا جميعا بالألم وأحيانا بالغضب أيضا. فكل المعلومات حول حادث الغرق تشير إلى أنه كان يمكن إنقاذه إذا ما توفرت سبل سريعة للإنقاذ. طبعا هذا عمره وقدر الله لكن الله أمرنا بالأخذ بالأسباب”.





حرص الإعلامي محمود سعد على الكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام، وكتب، منذ قليل، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في هذا الشأن قائلا: “لكل جمهور أنغام اللي بيسألوا عليها طول الوقت.. كان في اتصال من دقائق علشان أطمئن على صحتها.. حتى هذه اللحظة انغام تعاني من ألم شديد جدا.. كانت بدأت تأكل من أيام لكن دلوقتي في تراجع بسبب الألم”.

وسط أجواء ساحرة وحضور جماهيري حاشد، خطف المايسترو عمرو سليم الأضواء خلال مشاركته بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، حيث قدم أمسية استثنائية أكدت مكانته كأحد أبرز صُنّاع الموسيقى في مصر والعالم العربي.





تعرضت الفنانة أيتن عامر لأزمة صحية خلال الساعات القليلة الماضية، اضطرتها للذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.



ونشرت أيتن صورة لها وهي تتلقى جلسة أكسجين داخل المستشفى، وعلقت قائلة: "في أقل من 10 ساعات حالتي ساءت جدًا.. خدوا بالكم يا جماعة، الإنفلونزا دي صعبة جدًا".

أعلنت الفنانة بسنت النبراوى، وفاة المطرب الشاب “نور محفوظ”، بعد صراع مع المرض، وكتبت بسنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، منشورًا قالت فيه: "مع السلامة يا نور إنا لله وإنا إليه راجعون.. يا رب يجعل مرضك فى ميزان حسناتك ويغفر لك".

أوشكت الفنانة يسرا على الانتهاء من تصوير جميع مشاهدها في فيلم "الست لما"، وتبقي لها ما يقرب من 20٪ فقط من أحداث دورها.



وتقوم أسرة فيلم “الست لما” على تصوير عدد من المشاهد داخل إحدى عمارات وسط البلد، وهذه المشاهد تجمع درة ويسرا وياسمين رئيس.

حيث تبدأ يسرا في تعنيف ابنة شقيقها التي تلعب دورها ياسمين رئيس وذلك في حضور صديقتها درة.

أحيا مساء أمس السبت، النجم الكبير عمرو دياب، حفلًا غنائيا خاصا بالساحل الشمالي بحضور جماهيري كبير، وسط أجواء من البهجة والسعادة.



وصعد عمرو دياب فور المسرح على أنغام أغنيته يا أنا يا لأ وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي غنى معه على مدار ساعتين.

أعلنت الفنانة أروى جودة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” عن، وفاة ابن شقيقها "جون سليم جودة".



وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله ابن أخى جون سليم جودة ابن رولا وأحمد جيني جودة، اللهم ثبته عند السؤال، نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة فضلا وليس أمرًا".

